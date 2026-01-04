قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
رياضة

حسام حسن: مواجهة بنين كنهائي ولا نلتفت لـ الشائعات.. فيديو

تريزيجيه وحسام حسن
تريزيجيه وحسام حسن

أكد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، احترامه الكامل لمنتخب بنين قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غدًا، مشددًا على أن أي منتخب يصل إلى هذا الدور يُعد منتخبًا قويًا ويستحق الاحترام.


وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن الجهاز الفني تابع منتخب بنين في معظم مبارياته، موضحًا: «نحترم المنافس جيدًا، لكننا منتخب مصر وجاهزون للفوز».

وأضاف أن جميع لاعبي المنتخب في حالة جاهزية تامة لمباراة بنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التتويج بالبطولة، مع التعامل مع كل مباراة على حدة وكأنها بطولة مستقلة.


وتحدث المدير الفني عن محمد صلاح، قائلًا: «صلاح من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة، وهو لاعب مهم جدًا للمنتخب، وأتمنى له وللمنتخب التوفيق وتحقيق أرقام قياسية».

وأشار حسام حسن إلى أن مهند لاشين لا يزال في مرحلة التأهيل، في الوقت الذي أصبح فيه باقي اللاعبين جاهزون للمشاركة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كرة القدم في أفريقيا تشهد تطورًا كبيرًا ولم يعد هناك ما يُسمى بالمنتخبات الصغيرة.

حسام حسن منتخب مصر كأس أمم إفريقيا بنين تريزيجيه

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

صورة أرشيفية

جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين

أمريكا تكرر نموذج العراق.. هل الدور على إيران بعد فنزويلا؟| خبير يجيب

أمريكا تكرر نموذج العراق.. هل الدور على إيران بعد فنزويلا؟| خبير يجيب

هل الأربعاء والخميس المقبلان إجازة رسمية؟

هل الأربعاء والخميس المقبلان إجازة رسمية؟

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

