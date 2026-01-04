حسام حسن: مواجهة بنين كنهائي ولا نلتفت لـ الشائعات.. فيديو

أكد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، احترامه الكامل لمنتخب بنين قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غدًا، مشددًا على أن أي منتخب يصل إلى هذا الدور يُعد منتخبًا قويًا ويستحق الاحترام.



وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن الجهاز الفني تابع منتخب بنين في معظم مبارياته، موضحًا: «نحترم المنافس جيدًا، لكننا منتخب مصر وجاهزون للفوز».

وأضاف أن جميع لاعبي المنتخب في حالة جاهزية تامة لمباراة بنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التتويج بالبطولة، مع التعامل مع كل مباراة على حدة وكأنها بطولة مستقلة.



وتحدث المدير الفني عن محمد صلاح، قائلًا: «صلاح من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة، وهو لاعب مهم جدًا للمنتخب، وأتمنى له وللمنتخب التوفيق وتحقيق أرقام قياسية».

وأشار حسام حسن إلى أن مهند لاشين لا يزال في مرحلة التأهيل، في الوقت الذي أصبح فيه باقي اللاعبين جاهزون للمشاركة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كرة القدم في أفريقيا تشهد تطورًا كبيرًا ولم يعد هناك ما يُسمى بالمنتخبات الصغيرة.