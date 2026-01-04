للمرة الثانية.. تحويل سفاح المعمورة لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، وقررت إحالته إلى مفتي الجمهورية، وذلك بعد نظر الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، في واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام السكندري خلال الفترة الماضية.

وقررت هيئة المحكمة تحديد جلسة الأول من فبراير المقبل للنطق بالحكم النهائي، عقب استكمال المرافعات القانونية، وسماع دفوع الدفاع، والاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحقيقات.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهم بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، في منطقة المعمورة شرق الإسكندرية، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل صادمة للوقائع، مدعومة بتقارير الطب الشرعي، وأدلة فنية أثبتت تورطه بقتل زوجته و اثنين من موكليه عمداً .

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها السابق بإعدام المتهم شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، تأكيدًا لخطورة الجرائم المرتكبة، وتحقيقًا للردع العام، وصونًا لأمن المجتمع.