تشكيل المصري لمواجهة سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري تشكيل تشكيل المصري لمباراة سموحة ببطولة كأس عاصمة مصر بالجولة الخامسة

وضم تشكيل المصري محمود حمدي لحراسة المرمى كريم العراقي ، محمد هاشم، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور لخط الظهر

محمود حمادة ، حسين فيصل كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط أحمد القرموطي ، عمر الساعي ، ميدو جابر كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو

وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، عبد الوهاب نادر، عمرو سعداوي ، محمود أشرف ، زياد فرج، بونور موجيشا ، مصطفى أبو الخير ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي.

كانت لجنة الحكام اعلنت طاقم تحكيم مباراة المصري وسموحة - الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر - اليوم الاثنين 5 يناير ، الساعة 4 عصرًا ، ستاد السويس الجديد.

وتضمن طاقم التحكيم وائل فرحان ، حكمًا للساحة.عماد فرج ، مساعد حكم أول.

أحمد زغلول ، مساعد حكم ثان.وليد عبد الرازق ، حكمًا رابعًا.

عبد العزيز السيد ، حكم تقنية الفيديو محمد أيمن ، مساعد حكم تقنية الفيديو.