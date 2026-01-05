قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طليقة أمير طعيمة لـ لقاء الخميسي : حكمي عقلك وما تخربيش بيتك
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
رياضة

عمرو الدردير يتمنى فوز المغرب ويؤكد: نهائي عربي خالص هو الحلم

منتخب المغرب
منتخب المغرب
يمنى عبد الظاهر

أعرب عمرو الدردير، الناقد الرياضي، عن تمنياته القلبية بفوز المنتخب المغربي في دور ربع النهائي،عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك  مؤكدًا أن البطولة بدون أسود الأطلس لن يكون لها نفس الطعم أو القيمة الفنية.

وأوضح الدردير أنه رغم قوة المنافسة بين المنتخبين المغربي والمصري، إلا أن الروابط العربية تظل حاضرة، متمنيًا مشاهدة نهائي عربي خالص يجمع بين المنتخبين الشقيقين.

وأضاف أن المنتخب المغربي يعد منافسًا قويًا للمنتخب المصري، إلا أن المنافسة الشريفة تبقى عنوانًا لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للمنتخبين وظهورهما بأفضل مستوى خلال مشوار البطولة


ونجح منتخب المغرب فى التأهل  لدور الـ8 ، من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما الفوز على تنزانيا بهدف براهيم دياز في دور الـ16.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "عندما نرى إحصائيات دياز مع المنتخب المغربي، ندرك أنه لاعب فعال، وبالمناسبة، صراعي الدائم مع براهيم، وأظن أنه جاء للاحتفال بالهدف معي لأنه يعلم أنني الأكثر قسوة معه".

وأضاف "أكثر لاعب أتعامل معه بصرامة في الفريق هو براهيم، لأنني أعرف ما يمكنه إعطاؤه لنا، وأعرف أنه قادر على تقديم الأفضل".

وأكمل "على سبيل المثال، تسجيله للهدف أمر جيد، لكن هناك الكثير من الأشياء التي قام بها لست راضيا عنها، لأنه يملك الأفضل"

