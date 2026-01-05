عمرو الدردير يتمنى فوز المغرب ويؤكد: نهائي عربي خالص هو الحلم

أعرب عمرو الدردير، الناقد الرياضي، عن تمنياته القلبية بفوز المنتخب المغربي في دور ربع النهائي،عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك مؤكدًا أن البطولة بدون أسود الأطلس لن يكون لها نفس الطعم أو القيمة الفنية.

وأوضح الدردير أنه رغم قوة المنافسة بين المنتخبين المغربي والمصري، إلا أن الروابط العربية تظل حاضرة، متمنيًا مشاهدة نهائي عربي خالص يجمع بين المنتخبين الشقيقين.

وأضاف أن المنتخب المغربي يعد منافسًا قويًا للمنتخب المصري، إلا أن المنافسة الشريفة تبقى عنوانًا لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للمنتخبين وظهورهما بأفضل مستوى خلال مشوار البطولة



ونجح منتخب المغرب فى التأهل لدور الـ8 ، من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما الفوز على تنزانيا بهدف براهيم دياز في دور الـ16.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "عندما نرى إحصائيات دياز مع المنتخب المغربي، ندرك أنه لاعب فعال، وبالمناسبة، صراعي الدائم مع براهيم، وأظن أنه جاء للاحتفال بالهدف معي لأنه يعلم أنني الأكثر قسوة معه".

وأضاف "أكثر لاعب أتعامل معه بصرامة في الفريق هو براهيم، لأنني أعرف ما يمكنه إعطاؤه لنا، وأعرف أنه قادر على تقديم الأفضل".

وأكمل "على سبيل المثال، تسجيله للهدف أمر جيد، لكن هناك الكثير من الأشياء التي قام بها لست راضيا عنها، لأنه يملك الأفضل"