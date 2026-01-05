يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الأربعاء

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد

استعدادًا لملاقاة كهرباء الإسماعيلية بكأس عاصمة مصر المصري يستأنف تدريباته الأربعاء

ويستأنف فريق المصري تدريباته مساء بعد غدا الأربعاء بملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق كهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر إقامة المباراة على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق العاشر من يناير الجاري.



كان المصري قد خاض مساء اليوم الاثنين على الملعب ذاته مباراته بالجولة الخامسة من البطولة وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق سموحة وانتهت بفوز النسور الخُضر بهدفين للاشئ سجلهما أحمد القرموطي ومحمد الشامي ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة وليقترب الفريق أكثر وأكثر من الصعود لدور الثمانية من النسخة الخامسة للبطولة.