تحقيقات وملفات

صرخات وضرب أفراد الأمن.. القصة الكاملة لـ مشاجرة مستشفى كفر شكر التخصصي

المشاجرة
المشاجرة
إبراهيم الهواري

داخل أحد الصروح الطبية الكبيرة بمحافظة القليوبية وهى مستشفى كفر شكر التخصصي .. تحولت فيها الراحة المرضى إلى ساحة للمعارك والخناقات.

حالة من الفوضى

وشهدت المستشفى مؤخرا نشوب مشاجرة بين فرد أمن تابع للمستشفى وأحد مرافقي حالة مرضية كانت في طريقها لتلقي الإسعافات الأولية، حيث حاول عدد كبير من أفراد أسرة المريضة الدخول معها إلى غرفة الإنعاش والاستقبال، الأمر الذي اعترض عليه فرد الأمن بسبب التكدس والزحام الشديد داخل القسم، وحرصًا على انتظام العمل وسرعة تقديم الإسعافات اللازمة للحالة.


وسرعان ما تطور الأمر وتحول الاعتراض إلى مشادة كلامية، ثم مشاجرة بالأيدي، قام خلالها بعض مرافقي الحالة بالاعتداء على فرد الأمن، مستخدمين سلاحًا أبيض، ما أسفر عن حالة من الفوضى داخل الاستقبال، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.
وعلى الفور تم احتواء الموقف داخل المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

حقيقة الواقعة 

من جانبها كشفت مستشفى كفر شكر التخصصي حقيقة الواقعة وكذلك التعدي علي أفراد الأمن بالمستشفى.


وأوضحت المستشفى، أنه في إطار العمل علي تقديم الخدمة الطبية التي تليق بالمواطن المصري تم استقبال حالة طوارئ، وبلغ عدد المرافقين للحالة حوالي 8 أشخاص، بالإضافة إلى وجود حالات أخري بقسم الاستقبال، وعند قيام أفراد الأمن بمحاولة إخراج بعض المرافقين لهذه الحالة واستئذانهم بتواجد اثنين فقط مع الحالة، حدثت حالة من الشد والجذب وتعدي مرافقي الحالة علي أفراد الأمن والظاهر خلال المقطع المصور علي مواقع التواصل الاجتماعي.

الخدمة الطبية 

وأكدت المستشفى، أن الأطقم الطبية والتمريض متواجدة علي مدار الساعة لتقديم خدمة طبية متميزة، وأنه لا صحة لعدم تواجد الأطقم لتقديم الخدمة، وذلك في إطار السعي من تطوير الأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة، وتم علي الفور استدعاء مركز شرطة كفر شكر، وتم احتواء الموقف وانتهي بتحرير محضر صلح للطرفين.
وناشدت إدارة مستشفى كفر شكر التخصصي، المواطنين بتوخي الحذر مؤكدة أنها تسعي جاهدة علي تقديم خدمة متميزة لأبناء كفر شكر والمراكز المجاورة.

