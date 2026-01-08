قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

جمال رائف: الأمن القومي العربي والأفروآسيوي ركيزتان أساسيتان في استراتيجية الدولة المصرية

جمال رائف
جمال رائف
محمد البدوي

قال جمال رائف خبير الشؤون الدولية إن الدولة المصرية تنطلق في رؤيتها للأمن القومي من مفهومين رئيسيين يرتبطان بشكل مباشر بأمنها واستقرارها، في مقدمتها مفهوم الأمن القومي العربي، الذي ترى القاهرة أنه يمثل امتدادًا طبيعيًا ولا ينفصل عن الأمن القومي المصري. 

منظومة الأمن القومي

وشدد على أن الأمن الآسيوي والأفريقي يُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدولة المصرية.

وأوضح رائف، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» المذاع عبر قناة المحور، أن طبيعة الجغرافيا تفرض هذا الترابط، لافتًا إلى أن الدول المطلة على البحر الأحمر إما دول عربية أو أفريقية، وهو ما يعزز من قوة العلاقات المشتركة ويجعل أمن هذه المنطقة مسألة حيوية لمصر.

السياسة الخارجية المصرية 

وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية نجحت في بناء دوائر متعددة من العلاقات الإقليمية والدولية، مستشهدًا بالزيارات الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول شمال وغرب أوروبا في أواخر عام 2024، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون السياسي والاقتصادي وتعزيز حضور مصر على الساحة الدولية.

السيسي جمال رائف الأمن القومي الأمن القومي العربي

