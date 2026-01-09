قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر
شعبة الدخان تحسم الجدل حول زيادات الأسعار
موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال ديسمبر 2025 محققا 3 ملايين راكب
في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد
السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار من الإسكندرية إلى سوهاج بدءا من الغد
سفير إيران لدى روسيا: سنواصل تطوير برنامجنا النووي
عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند
تكنولوجيا وسيارات

بمدى 595 كيلومترا.. الكشف عن دراجة فيرج الكهربائية الجديدة

دراجة فيرج الرياضية
دراجة فيرج الرياضية
صبري طلبه

كشفت فيرج العالمية عن تطوير دراجة كهربائية جديدة تمثل نقلة نوعية في قطاع الدراجات ذات الانبعاثات الصفرية، في خطوة تؤكد توجه الشركة نحو الابتكار التقني طويل المدى.

تأتي الدراجة الجديدة بتصميم حديث يعكس هوية مستقبلية واضحة، مع اعتماد كامل على الطاقة الكهربائية، ما يعزز حضور فيرج ضمن قائمة المنصات الساعية لإعادة تعريف مفهوم الأداء والاستدامة في هذا القطاع.

دراجة فيرج الرياضية

أداء قوي لدراجة فيرج الرياضية

تعتمد الدراجة الجديدة من فيرج، وتحديدًا طراز TS برو، على محرك كهربائي متطور يولد قوة تصل إلى 137 حصانًا، وهو رقم يضعها في مصاف الدراجات عالية الأداء.

يمنح هذا المحرك الدراجة قدرة تسارع لافتة، حيث يمكنها الانطلاق من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال نحو 3.5 ثانية، ما يجعلها واحدة من أسرع الدراجات الكهربائية في فئتها.

بطارية دراجة فيرج الرياضية

بطارية صلبة بتقنية جديدة

أحد أبرز عناصر التميز في دراجة فيرج الجديدة يتمثل في اعتمادها على بطارية صلبة تم تطويرها بالتعاون مع دونت لاب، وهي خطوة تقنية نادرة في فئة الدراجات الكهربائية الإنتاجية.

ومن المقرر طرح هذه البطارية خلال الأشهر المقبلة ضمن طراز TS برو، بسعتين مختلفتين تبلغ الأولى 20.2 كيلوواط ساعة، بينما تصل الثانية إلى 33.3 كيلوواط ساعة، ما يتيح خيارات متعددة تناسب أنماط الاستخدام المختلفة.

دراجة فيرج الرياضية

دراجة فيرج الكهربائية بمدى قيادة مميزة 

تقدم النسخة الأولى من البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 349 كيلومترًا، في حين تقفز المسافة في النسخة الأكبر إلى حوالي 595 كيلومترًا بشحنة واحدة، وبهذا المدى الطويل يضع فيرج في موقع متقدم مقارنة بدراجات اخرى.

وتدعم الدراجة نظام شحن سريع بقدرة تصل إلى 200 كيلوواط وفق معيار NACS، ما يتيح استعادة مدى يقارب 299 كيلومترًا خلال عشر دقائق فقطـ، وهذا المستوى من سرعة الشحن يعزز من قابلية الاستخدام اليومي، خاصة في الرحلات الطويلة، دون الحاجة إلى فترات توقف مطولة.

دراجة فيرج الرياضية

موعد الطرح والسعر العالمي

من المقرر أن تبدأ فيرج طرح دراجتها الكهربائية الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2026، وسيبدأ سعر الدراجة من 29,900 دولار أمريكي.

فيرج دراجة فيرج دراجة فيرج الجديدة أحدث الدراجات أحدث الدراجات الكهربائية

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

لقاء سويدان

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

اسماك ارشيفيه

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

