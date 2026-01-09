بمدى 595 كيلومترا.. الكشف عن دراجة فيرج الكهربائية الجديدة

كشفت فيرج العالمية عن تطوير دراجة كهربائية جديدة تمثل نقلة نوعية في قطاع الدراجات ذات الانبعاثات الصفرية، في خطوة تؤكد توجه الشركة نحو الابتكار التقني طويل المدى.

تأتي الدراجة الجديدة بتصميم حديث يعكس هوية مستقبلية واضحة، مع اعتماد كامل على الطاقة الكهربائية، ما يعزز حضور فيرج ضمن قائمة المنصات الساعية لإعادة تعريف مفهوم الأداء والاستدامة في هذا القطاع.

دراجة فيرج الرياضية

أداء قوي لدراجة فيرج الرياضية

تعتمد الدراجة الجديدة من فيرج، وتحديدًا طراز TS برو، على محرك كهربائي متطور يولد قوة تصل إلى 137 حصانًا، وهو رقم يضعها في مصاف الدراجات عالية الأداء.

يمنح هذا المحرك الدراجة قدرة تسارع لافتة، حيث يمكنها الانطلاق من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال نحو 3.5 ثانية، ما يجعلها واحدة من أسرع الدراجات الكهربائية في فئتها.

بطارية دراجة فيرج الرياضية

بطارية صلبة بتقنية جديدة

أحد أبرز عناصر التميز في دراجة فيرج الجديدة يتمثل في اعتمادها على بطارية صلبة تم تطويرها بالتعاون مع دونت لاب، وهي خطوة تقنية نادرة في فئة الدراجات الكهربائية الإنتاجية.

ومن المقرر طرح هذه البطارية خلال الأشهر المقبلة ضمن طراز TS برو، بسعتين مختلفتين تبلغ الأولى 20.2 كيلوواط ساعة، بينما تصل الثانية إلى 33.3 كيلوواط ساعة، ما يتيح خيارات متعددة تناسب أنماط الاستخدام المختلفة.

دراجة فيرج الرياضية

دراجة فيرج الكهربائية بمدى قيادة مميزة

تقدم النسخة الأولى من البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 349 كيلومترًا، في حين تقفز المسافة في النسخة الأكبر إلى حوالي 595 كيلومترًا بشحنة واحدة، وبهذا المدى الطويل يضع فيرج في موقع متقدم مقارنة بدراجات اخرى.

وتدعم الدراجة نظام شحن سريع بقدرة تصل إلى 200 كيلوواط وفق معيار NACS، ما يتيح استعادة مدى يقارب 299 كيلومترًا خلال عشر دقائق فقطـ، وهذا المستوى من سرعة الشحن يعزز من قابلية الاستخدام اليومي، خاصة في الرحلات الطويلة، دون الحاجة إلى فترات توقف مطولة.

دراجة فيرج الرياضية

موعد الطرح والسعر العالمي

من المقرر أن تبدأ فيرج طرح دراجتها الكهربائية الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2026، وسيبدأ سعر الدراجة من 29,900 دولار أمريكي.