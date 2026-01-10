كاراكاس وواشنطن ينفذان عملية لـ إعادة الناقلة مينيرفا للمياه الفنزويلية

نقلت وكالة رويترز عن وزارة النفط الفنزويلية بأن كاراكاس وواشنطن نفذتا عملية مشتركة لإعادة الناقلة مينيرفا للمياه الفنزويلية.

وأشارت وزارة النفط الفنزويلية إلى أن ناقلة النفط مينيرفا غادرت دون تفويض من السلطات الفنزويلية.

وقالت وزارة النفط في فنزويلا وشركة النفط (بي.دي.في.إس.إيه) التي تديرها الدولة في بيان مشترك إن الولايات المتحدة وفنزويلا نفذتا عملية مشتركة لإعادة ناقلة النفط مينيرفا إلى المياه الفنزويلية.

وكانت السفينة قد أبحرت "دون دفع أي مقابل أو الحصول على تصريح من السلطات الفنزويلية"، وفقا للبيان