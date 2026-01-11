أعراض تؤكد إصابتك بمرض باركنسون.. افحص نفسك بسرعة

اعتاد كثير من الأشخاص على ربط التصلب الجسدي، وبطء الحركة، وضعف التوازن بالتقدم في السن، معتبرين هذه التغيرات جزءًا طبيعيًا من مراحل الحياة، فيتعايشون معها دون قلق.

إلا أن أطباء الأعصاب يحذرون من تجاهل هذه الأعراض، مؤكدين أن الشعور بتصلب عام في الجسم وبطء ملحوظ في الحركة قد لا يكون ناتجًا عن الشيخوخة، بل قد يشير في بعض الحالات إلى مرض باركنسون، وهو اضطراب عصبي يتطور تدريجيًا، لكنه يستجيب بشكل أفضل عند الاكتشاف والتدخل المبكرين.

ما هو مرض باركنسون؟

ينتج مرض باركنسون عن تدهور تدريجي في الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج مادة الدوبامين في الدماغ، وتحديدًا في منطقة تُعرف بالمادة السوداء، ما يؤثر على دوائر العقد القاعدية المسؤولة عن التحكم في الحركة.

ومع انخفاض مستويات الدوبامين، تقل قدرة الجسم على أداء الحركات السلسة والمنضبطة.

وأوضح الدكتور شروان كومار تشودري، طبيب الأعصاب في مستشفى مانيبال بمدينة جايبور، لموقع هيلث شوتس، أن العلامات المبكرة لمرض باركنسون غالبًا ما تظهر بشكل بطيء وغير واضح، وهو ما يجعل الكثيرين يخلطون بينها وبين أعراض الشيخوخة الطبيعية أو الإرهاق.

أعراض تصلب العضلات المصاحب لمرض باركنسون

صعوبة بدء الحركة: قد يجد المصاب صعوبة في بدء المشي، أو النهوض من الكرسي، أو تنفيذ مهام بسيطة. ولا يرجع ذلك إلى ضعف العضلات، بل إلى تأخر الإشارات العصبية التي يرسلها الدماغ لبدء الحركة.

انخفاض حركة الذراع أثناء المشي: يلاحظ أحيانًا أن إحدى الذراعين لا تتأرجح بشكل طبيعي أثناء المشي، مقارنة بالأخرى، وهو عرض مبكر لعدم تناسق الحركة، وغالبًا ما يمر دون ملاحظة في بدايته.

بطء أداء الأنشطة اليومية: تستغرق مهام بسيطة مثل إغلاق أزرار القميص، أو ربط رباط الحذاء، أو تنظيف الأسنان وقتًا أطول من المعتاد، مع ملاحظة أن الحركات تصبح أبطأ وأقل دقة وتلقائية.

تشنج مستمر في العضلات: يعاني مرضى باركنسون من تيبس لا يتحسن بالراحة أو التمدد، على عكس التيبس المرتبط بالتقدم في العمر، حيث تبقى العضلات متشنجة لفترات طويلة خلال اليوم.

تيبس الأطراف: يشكو المرضى من ثقل أو تيبس في الذراعين أو الساقين، مع بقاء قوة العضلات طبيعية، إلا أن الحركة تصبح محدودة ومجهدة.

ويؤكد الأطباء أن الانتباه المبكر لهذه العلامات، وعدم إرجاعها تلقائيًا إلى التقدم في العمر، قد يساعد في التشخيص المبكر لمرض باركنسون، ما يساهم في تحسين جودة الحياة والسيطرة على الأعراض بشكل أفضل.