قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
مُحاكمة فضل شاكر تعود للواجهة.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس القضية والأحكام المنتظرة
تشارك في فيلم «4 عرفي» .. أسماء جلال تكشف لـ«صدى البلد» مفاجآت أعمالها الفنية القادمة
عقب وداع «محاربي الصحراء».. رياض محرز يودّع أمم إفريقيا بعد الخروج من ربع النهائي
مصر مش بنخاف من حد.. رد فعل مثير من عمر مرموش بعد الفوز علي كوت ديفوار |صور
تريند إنساني| صاحب صورة «صلي على النبي» يكشف: أتمنى يكون صدقة جارية لوالدي المتوفي منذ شهور
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام
الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تكشف عن حزمة أجهزة عمل ذكية من شاشات قابلة للتمدد إلى رفيق مكتبي بالذكاء الاصطناعي

لينوفو
لينوفو
احمد الشريف

استعرضت لينوفو في معرض CES 2026 مجموعة من أبرز أجهزتها الجديدة الموجهة لمكاتب الأعمال، تجمع بين الابتكارات التصميمية مثل الشاشات القابلة للتمدد، والحواسيب القوية، وحلول الذكاء الاصطناعي التي تركز على الإنتاجية.

اختار تقرير TechRadar Pro خمسة منتجات رئيسية قال إنها تمثل أفضل ما قدمته لينوفو لتعزيز بيئة العمل، إلى جانب نموذج مفاهيمي واعد لم يُطرح تجاريًا بعد.

ThinkPad X1 Carbon الجيل 14

قدمت لينوفو الجيل الرابع عشر من ThinkPad X1 Carbon بوصفه الحاسب الأكثر تطورًا في سلسلة ThinkPad حتى الآن، مع عتاد قوي في تصميم رفيع وخفيف يقل وزنه عن 1 كجم. 

يعتمد الجهاز على بنية جديدة تُسمى space-frame مع لوحة أم ثنائية الجهة تتيح استغلالًا أفضل للمساحة الداخلية.

ومن أبرز التغييرات أن الجهاز أصبح يوفر إمكانية إزالة كل من الغطاء الخلفي ولوحة المفاتيح للوصول إلى المكوّنات من الأعلى والأسفل، ما يسهل استبدال أجزاء مثل لوحة المفاتيح والبطارية ومنافذ USB. 

يعكس هذا التصميم توجه لينوفو نحو تحسين قابلية الصيانة في فئة الحواسيب المحمولة الموجهة للأعمال دون التضحية بالنحافة والوزن.

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist

حوّلت لينوفو مفهوم ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist، الذي عرضته في CES 2025 كنموذج أولي، إلى منتج حقيقي في نسخة هذا العام. 

يتميز الحاسب بمفصلة دوارة مزدوجة تدور بشاشة قياس 14 بوصة بحيث تلتف الشاشة وتتبع المستخدم أثناء التنقل أو العرض في الغرفة، ما يجعله مناسبًا للعروض التقديمية والاجتماعات.

يعمل الجهاز بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 مع دعم حتى 32 جيجابايت من الذاكرة و2 تيرابايت من التخزين، ويقدم ميزات تفاعلية مثل الاعتماد على إشارات صوتية لتفعيل أو فتح الحاسوب أو التحول إلى وضعية الجهاز اللوحي، إضافة إلى ميزة “knock to unlock” لفتح الجهاز بالنقر.

ThinkCentre X AIO Aura Edition

على صعيد الحواسيب المكتبية المتكاملة، عرضت لينوفو جهاز ThinkCentre X AIO Aura Edition كخيار موجه لمكاتب العمل التي تحتاج إلى جهاز ثابت قوي وكامل الوظائف. 

يدعم الحاسوب معالجات حتى Intel Core Ultra Series 3 وذاكرة RAM حتى 64 جيجابايت وتخزينًا حتى 2 تيرابايت، مع مجموعة منافذ تشمل USB‑C وUSB‑A وHDMI 2.1 ومنفذ صوت.

يوفر الجهاز كاميرا مكتبية بدقة 16 ميجابيكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 1080p مع أربعة ميكروفونات، وتضيف الكاميرا خاصية مسح عناصر مثل الملاحظات المكتوبة يدويًا وتحويلها إلى نصوص منظمة، ما يعزز من استخدامه في بيئات العمل التي تعتمد على المستندات الورقية والرقمية معًا.

ThinkCentre X TWR

قدمت لينوفو كذلك حاسوبًا مكتبيًا على شكل برج تحت اسم ThinkCentre X TWR لعشاق القوة الحاسوبية التقليدية، بحجم كبير يبلغ تقريبًا 425×225×495 ملم يمنحه حضورًا واضحًا على المكتب. 

يمكن تهيئة الجهاز حتى مع معالج Intel Core Ultra 9، وذاكرة حتى 4×64 جيجابايت DDR5، وثلاث وحدات SSD من نوع M.2 PCIe 2280.

يصف التقرير الجهاز بأنه موجه لمهام ثقيلة مثل تحرير الفيديو والرندر، مع تصريح من لينوفو بأن التكوينات العليا يمكنها دعم نماذج ذكاء اصطناعي يصل حجمها إلى 70 مليار معامل، ما يجعله خيارًا جذابًا للفرق التي تبني أو تختبر نماذج AI محليًا داخل بيئة العمل.

Lenovo AI Sensor Hub

إلى جانب الأجهزة المادية، عرضت لينوفو حلًا برمجيًا/عتاديًا يحمل اسم AI Sensor Hub، يعتمد على الوعي السياقي لضبط أداء الجهاز وسلوكه تلقائيًا أثناء الاستخدام. 

يدمج النظام كاميرات وميكروفونات ورادار ومستشعرات بيئية، ويعالج البيانات محليًا لضبط إعدادات الأداء والخصوصية وكفاءة الطاقة في الزمن الحقيقي.

يهدف هذا الحل إلى منح الشركات طبقة إضافية من الذكاء في إدارة الأجهزة، مثل تعتيم الشاشة عند ابتعاد المستخدم، أو تحسين استهلاك الطاقة حسب النشاط، أو تفعيل إعدادات خصوصية عند رصد وجود أشخاص آخرين في الغرفة.

ThinkPad rollable XD Concept

اختتمت لينوفو استعراضها بتقديم نموذج مفاهيمي يحمل اسم ThinkPad rollable XD، يستعرض مستقبل الشاشات القابلة للتمدد في الحواسيب المحمولة. 

يمكن للشاشة أن ترتفع وتتمدد من مقاس 13.3 بوصة إلى 16 بوصة بضغطة بسيطة على الجزء العلوي، ما يتيح مساحة عمودية أكبر للعمل على المهام الإنتاجية.

يوفر التصميم غطاءً من زجاج Gorilla Glass شفافًا يتيح رؤية الآليات الداخلية أثناء تمدد الشاشة، ويمكن أن يعمل هذا الجزء أيضًا كشاشة e‑Ink ثانوية. 

يشير التقرير إلى أن النموذج بدا ناضجًا على أرض المعرض، مع أمل بأن يصل مستقبلًا إلى منتج تجاري يعيد تعريف شكل حواسيب ThinkPad.

CES 2026 معرض CES 2026 لينوفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل لمس القطة ينقض الوضوء؟.. لماذا سُمِّي سيدنا جبريل بالروح القدس؟.. الإفتاء تجيب.. ما الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة؟

حبس طبيب مزيف

القصة الكاملة للطبيب المزيف الذي انتحل صفة شقيقة لمدة عامين بالبحيرة

فاجعة تهز القليوبية بعد رحيل محفظ قرآن واثنين من أبنائه.. تلميذه: "شيخنا عاش للقرآن ومات ساجدا"

فاجعة تهز القليوبية بعد رحيل محفظ قرآن واثنين من أبنائه.. وتلميذه: شيخنا عاش لكتاب الله ومات ساجدا

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد