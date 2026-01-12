وزير الاتصالات: المحمول المصري من 3 آلاف لـ100 ألف جنيه.. ويوفر 15 ألف فرصة عمل

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تصنع 15 طرازًا من الهواتف المحمولة محليًا، ما ساهم في توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب.

وأوضح الوزير خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن 45% من مكونات الهواتف يتم تصنيعها محليًا، وهناك إقبال كبير على شرائها داخل مصر.

وأشار إلى أن مصر أنتجت 3 ملايين جهاز محمول عام 2024، و10 ملايين جهاز في 2025، ومن المتوقع أن تصل الإنتاجية إلى 15 مليون جهاز في 2026 للتصدير.

تصنيع الهواتف المحمولة

وأكد المهندس طلعت أن الشركات العالمية تشارك الشركات المصرية في تصنيع الهواتف المحمولة، مع تصنيع جميع الطرز الحديثة وعالية القيمة، بالإضافة إلى الأجهزة المناسبة لكل شرائح المستخدمين، مشيرًا إلى أن أسعار الأجهزة المصرية تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.