الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أفضل فرص الاستثمار في 2026.. أين تضع أموالك لتحقيق أعلى عائد؟| اقتصادي يوضح

الدكتور على الإدريسي
الدكتور على الإدريسي
ياسمين القصاص

في ظل تباطؤ معدلات التضخم في مصر، بدعم من قرارات خفض أسعار الفائدة، تشهد الأسواق المحلية حالة من التحسن المصحوب بالتفاؤل الحذر، وهذا المشهد يدفع أصحاب المدخرات إلى إعادة ترتيب أولوياتهم، والتوجه نحو أوعية استثمارية تتسم بدرجة عالية من الأمان وتوفر حماية مالية أفضل، إلى جانب قدرتها على تنمية رؤوس الأموال بوتيرة أسرع، بما يعزز القدرة على مواجهة التقلبات والمخاطر المحتملة في الأسواق.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تشير البيانات إلى أن الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت حققت متوسط عوائد سنوية خلال الفترة الأخيرة بين 16% و20%، وهي عوائد قريبة من الشهادات البنكية ولكن مع مرونة أعلى وإمكانية سحب أسرع.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بينما سجلت صناديق الأسهم عوائد تراكمية تجاوزت 30% في فترات تحسن السوق، مستفيدة من خفض الفائدة الذي يدعم البورصة ويخفض تكلفة التمويل على الشركات. 

وأشار الإدريسي، إلى أن في عام 2026، يمثل خفض الفائدة نقطة تحول تدفع السيولة من الودائع إلى الأصول المنتجة، خاصة مع توقع تراجع التضخم إلى أقل من 15%، ما يجعل تحقيق عائد في حدود 20% مكسبا حقيقبا.

واختتم:  "ومع سهولة الاستثمار بمبالغ تبدأ من آلاف الجنيهات فقط، تصبح صناديق الاستثمار خيارا متوزانا مقارنة بالذهب المتقلب والعقار مرتفع التكلفة وطويل الأجل، لتتصدر المشهد كأداة مناسبة لمرحلة النمو التدريجي والفائدة المنخفضة".

والجدير بالذكر، أن أهمية التحرك الاستثماري الواعي القائم على الموازنة بين العائد والمخاطرة، خاصة في مرحلة اقتصادية تتغير فيها قواعد الادخار التقليدي، ومع استمرار خفض الفائدة وتراجع التضخم، تبرز صناديق الاستثمار كأداة مرنة وقادرة على تحقيق نمو حقيقي للمدخرات، ما يجعلها خيارا قويا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وتعظيم العائد في آن واحد، ضمن بيئة اقتصادية تتجه بثبات نحو التعافي والنمو التدريجي.

الاستثمار التضخم الشهادات المستثمرين معدل التضحم البنوك شهادات البنوك الاقتصاد

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

نرمين الفقي

نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

منة فضالي

منة فضالي تثير تساؤلات الجمهور بفستان زفاف.. هل تستعد للزواج؟

مجد القاسم

مجد القاسم يحتفل بصدور البوم شو حلو.. السبت المقبل

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

إنتبه.. علامات تخبرك بخطورة مستوى السكر في جسمك

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

