بعد أداء اليمين الدستورية.. رهام فاروق: الالتزام بالدستور وخدمة المواطن في صدارة أولوياتي النيابية

أكدت النائبة رهام فاروق، عضو مجلس النواب، أن أداء اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤولية الوطنية، مشددة على أن عضوية المجلس تفرض التزامًا كاملًا بالدستور والقانون، والانحياز للمصلحة العامة دون اعتبارات أخرى.

وقالت رهام فاروق، في تصريحات لها عقب حلف اليمين، إن ثقة المواطنين تمثل أمانة ثقيلة، تتطلب أداءً برلمانيًا منضبطًا يقوم على الدراسة والتشريع الرشيد والرقابة الموضوعية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التعاطي الجاد مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن البرلمان يضطلع بدور محوري في دعم مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية، من خلال إصدار تشريعات متوازنة تواكب متطلبات المرحلة وتحافظ في الوقت نفسه على الحقوق الدستورية للمواطنين، إلى جانب تفعيل الأدوات الرقابية بما يضمن تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.

وأشارت النائبة رهام فاروق إلى أن أولوياتها خلال الفصل التشريعي الحالي ستتركز على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم برامج العدالة الاجتماعية، والاهتمام بملفات التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز دور المرأة ودعم مشاركة الشباب في الحياة العامة باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء الدولة الحديثة.