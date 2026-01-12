قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
برلمان

بعد أداء اليمين الدستورية.. رهام فاروق: الالتزام بالدستور وخدمة المواطن في صدارة أولوياتي النيابية

النائبة رهام فاروق،
النائبة رهام فاروق،

أكدت النائبة  رهام فاروق، عضو مجلس النواب، أن أداء اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤولية الوطنية، مشددة على أن عضوية المجلس تفرض التزامًا كاملًا بالدستور والقانون، والانحياز للمصلحة العامة دون اعتبارات أخرى.

وقالت رهام فاروق، في تصريحات لها عقب حلف اليمين، إن ثقة المواطنين تمثل أمانة ثقيلة، تتطلب أداءً برلمانيًا منضبطًا يقوم على الدراسة والتشريع الرشيد والرقابة الموضوعية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التعاطي الجاد مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن البرلمان يضطلع بدور محوري في دعم مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية، من خلال إصدار تشريعات متوازنة تواكب متطلبات المرحلة وتحافظ في الوقت نفسه على الحقوق الدستورية للمواطنين، إلى جانب تفعيل الأدوات الرقابية بما يضمن تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.

وأشارت النائبة رهام فاروق إلى أن أولوياتها خلال الفصل التشريعي الحالي ستتركز على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم برامج العدالة الاجتماعية، والاهتمام بملفات التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز دور المرأة ودعم مشاركة الشباب في الحياة العامة باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء الدولة الحديثة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

