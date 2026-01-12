النائب هشام الحصري: الزراعة أولوية تشريعية لضمان الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد

أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الثالث يبدأ في ظل تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، وهو ما يتطلب من المجلس العمل بجدية من أجل دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الجلسة الافتتاحية شهدت حلف اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، على أن يتم اختيار رئيس المجلس والوكلاء، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني.

وأشار هشام الحصري إلى أن اهتماماته التشريعية تتركز بصفة أساسية على القطاع الزراعي، في ضوء توليه رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان السابق، مؤكدًا أن هذا القطاع شهد خلال الفترة الماضية دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأوضح أن التوسعات الزراعية الرأسية والأفقية أسهمت في الوصول إلى نحو 10.3 مليون فدان، مع وجود مستهدف حكومي للوصول إلى 13 مليون فدان بحلول نهاية عام 2026، باعتبار الزراعة أحد أهم القطاعات التي توفر الأمن الغذائي للمواطنين.

وذكر، أن مجلس النواب، من خلال لجنة الزراعة، سيعمل على مناقشة عدد من التشريعات المهمة، يأتي في مقدمتها تعديل قانون التعاونيات وتعديل قانون الزراعة، بهدف مواكبة التطورات التي شهدها القطاع الزراعي.

وأكد أن هذه التشريعات تستهدف زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المواصفات، ورفع نسبة الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية بما يسهم في دعم الصادرات المصرية بوجه عام.

