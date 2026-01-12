قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
توك شو

النائب هشام الحصري: الزراعة أولوية تشريعية لضمان الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد

البرلمان
البرلمان
عادل نصار

أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الثالث يبدأ في ظل تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، وهو ما يتطلب من المجلس العمل بجدية من أجل دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الجلسة الافتتاحية شهدت حلف اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، على أن يتم اختيار رئيس المجلس والوكلاء، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني.

وأشار هشام الحصري إلى أن اهتماماته التشريعية تتركز بصفة أساسية على القطاع الزراعي، في ضوء توليه رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان السابق، مؤكدًا أن هذا القطاع شهد خلال الفترة الماضية دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأوضح أن التوسعات الزراعية الرأسية والأفقية أسهمت في الوصول إلى نحو 10.3 مليون فدان، مع وجود مستهدف حكومي للوصول إلى 13 مليون فدان بحلول نهاية عام 2026، باعتبار الزراعة أحد أهم القطاعات التي توفر الأمن الغذائي للمواطنين.

وذكر، أن مجلس النواب، من خلال لجنة الزراعة، سيعمل على مناقشة عدد من التشريعات المهمة، يأتي في مقدمتها تعديل قانون التعاونيات وتعديل قانون الزراعة، بهدف مواكبة التطورات التي شهدها القطاع الزراعي.

وأكد أن هذه التشريعات تستهدف زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المواصفات، ورفع نسبة الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية بما يسهم في دعم الصادرات المصرية بوجه عام.
 

هشام الحصري مجلس النواب الفصل التشريعي حياة كريمة

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

