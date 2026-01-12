قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تغير هرمونات.. الزراعة: ابتعدوا عن الكلاب الضالة في الربيع والخريف لأنه موسم تزاوج

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
هاني حسين

أكد الحسيني محمد عوض مدير إدارة الرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، أنه هناك أزمة ترتبط بالكلاب الضالة في الشوارع، مضيفا: هناك قانون يعتبر الحل السحري لهذه الازمة ".

وقال الحسيني عوض في حواره على قناة " المحور"، :" قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب يحدد الآليات والضوابط التي نسير عليها من اجل حل ازمة الكلاب الضالة".

وتابع الحسيني عوض :" القانون وضع الحلول المنهجية العلمية السليمة للتعامل مع ازمة الكلاب الضالة"، مضيفا:" نظرنا إلى تجارب دول أخرى من اجل التعرف على مختلف الاستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة ".

واكمل الحسيني عوض :" القانون لا يجيز حيازة الحيوانات الخطرة "، مضيفا:" لدينا متابعة دورية لاعداد الكلاب الضالة وهناك تحديث للأرقام بصفة مستمرة ".

ولفت الحسيني عوض :" القانون وضع ضوابط وآليات لحيازة الكلاب "، مضيفا:" الهيئة العامة للخدمات البيطرية تتخذ التدابير لمواجهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان".

ولفت الحسيني عوض:" نقوم بتوعية المواطن بكيفية التعامل بشكل امثل مع كلاب الشوارع لتفادي العقر خاصة في فصلي الخريف والربيع لأنها مواسم تزاوج وبالتالي الكلاب بها تغييرات هرمونية  وننصح المواطنيني بالابتعاد عنهم في هذه الفترة ". 

 وتابع الحسيني عوض :" لو حصل عقر يجب غسل الجرح سريعا والتوجه لاقرب مستشفى حكومي للحصول على علاج السعار ".

الزراعة الكلاب الكلاب الضالة كلاب الشوارع اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

ترشيحاتنا

النقد الأجنبي

تأجيل محاكمة المتهمين بحيازة 4 ملايين جنيه للاتجار في النقد الأجنبي.. ودفاع المتهمين: بطلان الضبط والتفتيش

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية: تلميذة التنمر حاولت إلقاء نفسها من الفصل ومعلمة أنقذتها

إسعاف

ارتفاع حصيلة مصابي انقلاب أتوبيس بالدائري الأوسطي بالعبور لـ 23 شخصًا ووفاة آخر

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد