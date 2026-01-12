تغير هرمونات.. الزراعة: ابتعدوا عن الكلاب الضالة في الربيع والخريف لأنه موسم تزاوج

أكد الحسيني محمد عوض مدير إدارة الرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، أنه هناك أزمة ترتبط بالكلاب الضالة في الشوارع، مضيفا: هناك قانون يعتبر الحل السحري لهذه الازمة ".

وقال الحسيني عوض في حواره على قناة " المحور"، :" قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب يحدد الآليات والضوابط التي نسير عليها من اجل حل ازمة الكلاب الضالة".

وتابع الحسيني عوض :" القانون وضع الحلول المنهجية العلمية السليمة للتعامل مع ازمة الكلاب الضالة"، مضيفا:" نظرنا إلى تجارب دول أخرى من اجل التعرف على مختلف الاستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة ".

واكمل الحسيني عوض :" القانون لا يجيز حيازة الحيوانات الخطرة "، مضيفا:" لدينا متابعة دورية لاعداد الكلاب الضالة وهناك تحديث للأرقام بصفة مستمرة ".

ولفت الحسيني عوض :" القانون وضع ضوابط وآليات لحيازة الكلاب "، مضيفا:" الهيئة العامة للخدمات البيطرية تتخذ التدابير لمواجهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان".

ولفت الحسيني عوض:" نقوم بتوعية المواطن بكيفية التعامل بشكل امثل مع كلاب الشوارع لتفادي العقر خاصة في فصلي الخريف والربيع لأنها مواسم تزاوج وبالتالي الكلاب بها تغييرات هرمونية وننصح المواطنيني بالابتعاد عنهم في هذه الفترة ".

وتابع الحسيني عوض :" لو حصل عقر يجب غسل الجرح سريعا والتوجه لاقرب مستشفى حكومي للحصول على علاج السعار ".