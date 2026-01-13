قلبي في نيويورك.. محمد فؤاد يكشف تفاصيل عودته للسينما بعد 21 عاما

أعلن الفنان محمد فؤاد عن تفاصيل عودته المرتقبة إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 21 عامًا، من خلال فيلم جديد بعنوان «قلبي في نيويورك».

وقال فؤاد مخاطبًا جمهوره: «في فيلم اسمه قلبي في نيويورك، افتكروا الفيلم ده»، وأوضح أن العمل السينمائي يتميز بتفاصيل كثيرة وشخصيات متعددة، مع تصوير أغلب مشاهده في الخارج، مشيرًا إلى أن حوالى 80% من الفيلم تم تصويره في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وحول طبيعة العمل، أشار إلى طابعه عالمي، مؤكدًا أن التجربة تم إعدادها بطريقة مختلفة عن أعماله السابقة، معتمدًا على مواقع تصوير متعددة لخدمة قصة الفيلم.

يذكر أن آخر عمل سينمائى عُرض للفنان محمد فؤاد هو فيلم «غاوي حب» الذى طُرح في السينمات عام 2005.