وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يتابع اختبارات المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة

قام الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف، بمتابعة سير اختبارات الخطباء، وذلك في إطار الحرص على اختيار الكفاءات الدعوية المؤهلة علميًا وفكريًا، بما يسهم في الارتقاء بالخطاب الديني ونشر الوسطية.

ورافق وكيل وزارة الأوقاف، خلال المتابعة الدكتور صفوت نظير ممثل الوزارة، حيث اطّلع الوفد على انتظام اللجان، وآليات التقييم، ومدى التزام المتقدمين بالضوابط والمعايير المعتمدة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الدقة والشفافية في أعمال الاختبارات، مشددًا على ضرورة اختيار العناصر القادرة على أداء رسالة الدعوة بما يحقق أهداف وزارة الأوقاف ويخدم المجتمع.