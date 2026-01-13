البرلمان الأوكراني يؤيد قرار إقالة وزير الدفاع

أصدر البرلمان الأوكراني قرارا بتأييد مرسوم الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإقالة دينيس شميغال من منصب وزير الدفاع.

وفي وقت سابق ؛ أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم "الثلاثاء"، أن قوات مجموعة الجنوب، شنت هجوما على 39 مخبأ تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات عدة، وأسقطت 5 طائرات مسيرة معادية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن أنظمة جوية مسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفسك وسلافيانسك دمرت 6 هوائيات اتصالات ومحطة "ستارلينك" و6 أنظمة روبوتية، وضربت 8 نقاط انتشار مؤقتة و4 معاقل، إضافة إلى 39 ملجأ ومأوى تؤوي أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.