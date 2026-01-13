قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
أخبار العالم

البرلمان الأوكراني يؤيد قرار إقالة وزير الدفاع

دينيس شميغال
دينيس شميغال
محمود نوفل

أصدر البرلمان الأوكراني قرارا بتأييد  مرسوم الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإقالة دينيس شميغال من منصب وزير الدفاع.

وفي وقت سابق ؛ أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم "الثلاثاء"، أن قوات مجموعة الجنوب، شنت هجوما على 39 مخبأ تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات عدة، وأسقطت 5 طائرات مسيرة معادية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن أنظمة جوية مسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفسك وسلافيانسك دمرت 6 هوائيات اتصالات ومحطة "ستارلينك" و6 أنظمة روبوتية، وضربت 8 نقاط انتشار مؤقتة و4 معاقل، إضافة إلى 39 ملجأ ومأوى تؤوي أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.

أوكرانيا زيلينسكي وزير دفاع أوكرانيا البرلمان الأوكراني الدفاع الروسية

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج

ذكرى الإسراء والمعراج.. دعاء النبي الذي جبر به الخاطر

دار الإفتاء

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت؟ .. دار الإفتاء تجيب

الدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة

قضايا فكرية معاصرة.. محاضرة لأئمة باكستان بمنظمة خريجي الأزهر

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

