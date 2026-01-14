قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
وكيل «بنتايج»: اللاعب أصبح حرًا.. ومن المُحتمل استمراره في الدوري المصري
وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب
«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي
طارق مصطفى يحسم الجدل حول حقيقة تدريبه للزمالك
«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا
«لو حد غرضه يضرني ربنا يهديه».. إسلام إبراهيم يوجّه رسالة قوية للمتطفلين
له فضل على كذا لاعب| إعلامي يُشيد بحسام حسن: ليس مدرب سوشيال ميديا
كوستاريكا تعلن كشف مؤامرة لاغتيــ.ـال رئيسها قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية
علي شعث رئيسًا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة
تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة
العربي الأوروبي للدراسات : الطموحات الأمريكية في جرينلاند تهديد مباشر للسيادة الأوروبية

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، ميسرة بكور، إن أوروبا تنظر إلى الطموحات الأمريكية في جرينلاند بعين القلق، وتتعامل معها باعتبارها تهديدًا حقيقيًا للسيادة الأوروبية.

وأوضح بكور، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن من أبرز المؤشرات على هذا القلق ما طرحه وزير الدفاع البلجيكي بشأن مشروع "الحارس القطبي"، والذي حظي بتبنٍّ من المستشار الألماني، مع توجه لطرحه على جدول أعمال اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبل، كما أشار إلى وجود تحركات فرنسية في هذا الإطار، لافتًا إلى ما ورد في تقارير سابقة حول موقف فرنسا ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اللتين تدفعان باتجاه التفاوض مع روسيا.

وبيّن أن هذا التوجه يعكس مخاوف أوروبية واضحة من الوقوع "بين المطرقة الأميركية والسندان الروسي"، وهو ما يفسر رغبة بعض الدول الأوروبية في فتح قنوات تفاوض مع موسكو لتفادي مزيد من الضغوط الاستراتيجية.

وحول الجدل المتجدد بشأن انضمام جزيرة جرينلاند، أشار بكور إلى أن الفكرة لا تعود إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل هي فكرة قديمة تعود إلى عام 1867، عندما اشترت الولايات المتحدة ولاية ألاسكا من روسيا، وجرى في ذلك الوقت طرح فكرة شراء جرينلاند مقابل 5.5 مليون دولار، إلا أنها أُجهضت حينها.

وأضاف أن هذه الفكرة عادت للظهور مجددًا في عام 1955 خلال عهد الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، قبل أن تتراجع مع تطورات الحرب الباردة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قامت عام 1951 ببناء قاعدة عسكرية في جرينلاند، تحولت لاحقًا إلى مركز استشعار متقدم وقاعدة إنذار مبكر وإطلاق فضائي.

ترامب أمريكا واشنطن جرينلاند الدنمارك

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

منتخب مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا.. ما فرصة مصر؟

كوكب

248 عاما في المدار.. بلوتو يستعد لأول «عام شمسي» منذ اكتشافه

انقلاب غذائي في أمريكا| الهرم يعود.. ولكن بالمقلوب

انقلاب غذائي في أمريكا| الهرم يعود.. ولكن بالمقلوب

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

