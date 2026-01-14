قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 نساء على منصة البرلمان .. عبلة الهواري: المرأة المصرية تعيش عصرها الماسي بعد سنوات الحرمان
يسرا تهنئ مدحت العدل بعيد ميلاده | ماذا قالت؟
دعاء الفجر 25 من شهر رجب.. ردّده للفرج وقت الشدائد يصلح الله حياتك
وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم
مُحاكمة 10 متهمين بخلية لجان العمل النوعي .. اليوم
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة .. اليوم
استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران
السفير التركي بالقاهرة يُشيد بالتسهيلات المصرية لإيصال المساعدات إلى غزة | شاهد
إيران: أمريكا وإسرائيل تتحملان مسئولية الخسائر في أرواح المدنيين
رئيس «الاتحاد السكندري»: «أفشة» إضافة قوية.. ونسعى لضم مهاجم الزمالك
الخارجية الأمريكية توصي رعاياها بمغادرة إيران إلى تركيا أو أرمينيا
«شيفرون» تستعد لتشغيل النفط الفنزويلي في مصفاتين أمريكيتين بـ«ميسيسيبي»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين

آية التيجي

تلعب التغذية السليمة دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العين وقوة النظر، والوقاية من أمراض شائعة مثل ضعف الإبصار، جفاف العين، والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

أبرز الأطعمة المفيدة لصحة العين

وأكد موقع Harvard Health، أن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية ضرورية لدعم صحة العين وحمايتها، ومن أبرزها :
 

- الجزر:
يُعد الجزر من أشهر الأطعمة المفيدة للعين، لاحتوائه على فيتامين A وبيتا كاروتين، اللذين يساعدان في تحسين الرؤية الليلية والوقاية من جفاف العين.
- السبانخ والخضروات الورقية:
تحتوي السبانخ والكرنب والخس على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادات أكسدة تحمي العين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق وتقللان خطر الإصابة بالتنكس البقعي.



- الأسماك الدهنية:
مثل السلمون والتونة والسردين، وهي غنية بـ أحماض أوميجا 3 التي تساعد في تقليل جفاف العين ودعم صحة الشبكية.
- البيض:
يحتوي البيض على الزنك واللوتين وفيتامين A، وهي عناصر مهمة للحفاظ على صحة شبكية العين وتقليل خطر ضعف الإبصار مع التقدم في العمر.



- المكسرات والبذور:
مثل اللوز والجوز وبذور الكتان، وتعد مصدرًا غنيًا بـ فيتامين E، الذي يساعد في حماية خلايا العين من التلف الناتج عن الأكسدة.
- الفواكه الحمضية:
كالبرتقال والجريب فروت والليمون، وتحتوي على فيتامين C الذي يساهم في تقوية الأوعية الدموية داخل العين وتقليل خطر الإصابة بالمياه البيضاء (الكتاراكت).
- الفلفل الملون:
يحتوي الفلفل الأحمر والأصفر على كميات عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة عدسة العين.



نصائح إضافية للحفاظ على صحة العين

ـ شرب كميات كافية من الماء

ـ تقليل استخدام الشاشات لفترات طويلة

ـ ارتداء نظارات شمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية

ـ إجراء فحوصات دورية للعين



ويساعد الالتزام بنظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والأسماك بشكل كبير في الحفاظ على صحة العين والوقاية من مشكلات النظر، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي.

أطعمة مفيدة لصحة العين صحة العين تقوية النظر أطعمة تقوي البصر فيتامينات للعين أوميجا 3 اللوتين الزياكسانثين ضعف النظر













