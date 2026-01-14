أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

تلعب التغذية السليمة دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العين وقوة النظر، والوقاية من أمراض شائعة مثل ضعف الإبصار، جفاف العين، والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

أبرز الأطعمة المفيدة لصحة العين

وأكد موقع Harvard Health، أن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية ضرورية لدعم صحة العين وحمايتها، ومن أبرزها :



- الجزر:

يُعد الجزر من أشهر الأطعمة المفيدة للعين، لاحتوائه على فيتامين A وبيتا كاروتين، اللذين يساعدان في تحسين الرؤية الليلية والوقاية من جفاف العين.

- السبانخ والخضروات الورقية:

تحتوي السبانخ والكرنب والخس على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادات أكسدة تحمي العين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق وتقللان خطر الإصابة بالتنكس البقعي.

أطعمة مفيدة لصحة العين

- الأسماك الدهنية:

مثل السلمون والتونة والسردين، وهي غنية بـ أحماض أوميجا 3 التي تساعد في تقليل جفاف العين ودعم صحة الشبكية.

- البيض:

يحتوي البيض على الزنك واللوتين وفيتامين A، وهي عناصر مهمة للحفاظ على صحة شبكية العين وتقليل خطر ضعف الإبصار مع التقدم في العمر.

- المكسرات والبذور:

مثل اللوز والجوز وبذور الكتان، وتعد مصدرًا غنيًا بـ فيتامين E، الذي يساعد في حماية خلايا العين من التلف الناتج عن الأكسدة.

- الفواكه الحمضية:

كالبرتقال والجريب فروت والليمون، وتحتوي على فيتامين C الذي يساهم في تقوية الأوعية الدموية داخل العين وتقليل خطر الإصابة بالمياه البيضاء (الكتاراكت).

- الفلفل الملون:

يحتوي الفلفل الأحمر والأصفر على كميات عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة عدسة العين.

نصائح إضافية للحفاظ على صحة العين

ـ شرب كميات كافية من الماء

ـ تقليل استخدام الشاشات لفترات طويلة

ـ ارتداء نظارات شمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية

ـ إجراء فحوصات دورية للعين

ويساعد الالتزام بنظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والأسماك بشكل كبير في الحفاظ على صحة العين والوقاية من مشكلات النظر، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي.