سعر ومواصفات هيونداي إلنترا AD موديل 2026| صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي إلنترا AD موديل 2026 ، وتنتمي AD لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي إلنترا AD موديل 2026

زودت سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها مرايات ضم، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وجنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية .

محرك هيونداي إلنترا AD موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 127 حصان، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا AD موديل 2026

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه .

سعر هيونداي إلنترا AD موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .