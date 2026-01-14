سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الواضح خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، في ظل هدوء نسبي بحركة العرض والطلب على العملة الأمريكية، واستمرار السياسة النقدية الحالية دون تغييرات مؤثرة على سوق الصرف، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثبات الأسعار عند مستويات متقاربة في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

ويتابع المواطنون والمستثمرون على حد سواء حركة سعر الدولار بشكل يومي، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج والخدمات، إضافة إلى ارتباطه الوثيق بأسواق المال والتجارة الخارجية، ما يجعل استقراره محل اهتمام واسع من جميع الفئات.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 نحو 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء، ليواصل البنك تثبيت السعر دون تغيير مقارنة بآخر تحديثات رسمية معلنة، في إطار الحفاظ على استقرار السوق المصرفي.

وفي البنك الأهلي المصري، حافظ الدولار على مستواه ذاته، حيث بلغ سعره نحو 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء، وهو ما يعكس تقاربًا واضحًا في تسعير العملة الأمريكية بين البنوك الحكومية الكبرى، ويؤكد حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أما على مستوى البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار اليوم نحو 47.40 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء، ليظل السعر الاسترشادي قريبًا من أسعار البنوك التجارية، وهو ما يدعم استقرار التعاملات اليومية ويحد من أي تحركات مفاجئة في سوق العملات.

ويعد سعر البنك المركزي مؤشرًا مهمًا لحركة الدولار في مصر، حيث تعتمد عليه البنوك في تسعير العملة الأجنبية، كما يراقبه المتعاملون باعتباره مرجعًا رئيسيًا لاتجاهات السوق.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

واصل الدولار الأمريكي استقراره في البنك التجاري الدولي، حيث ثبت عند مستوى 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء، دون أي تغيير يذكر عن تعاملات الأيام الماضية، في ظل استقرار الطلب على العملة الأجنبية داخل البنك.

وسجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية بحسب آخر تحديث رسمي نحو 47.35 جنيه للبيع، و47.25 جنيه للشراء، ليظل ضمن نطاق الأسعار المتقاربة المعتمدة في معظم البنوك، مع فارق طفيف لا يتجاوز القروش.

وفي بنك فيصل الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء، ليحافظ البنك على نفس مستويات التسعير المتداولة في القطاع المصرفي، دون تسجيل أي ارتفاعات جديدة خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنوك أخرى

استقر سعر الدولار خلال التعاملات المسائية في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء، وهو ما يعكس التزام البنك بالأسعار السائدة في السوق، واستمرار حالة الهدوء في تداولات العملة الأمريكية.

أما في البنك الأهلي الكويتي، فقد سجل الدولار نحو 47.34 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء، وهو من أعلى أسعار الشراء المسجلة اليوم، ما يجعله محل اهتمام بعض المتعاملين الباحثين عن أفضل سعر لبيع الدولار.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة خلال تعاملات اليوم نحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء، ليكون من أقل الأسعار المطروحة داخل القطاع المصرفي، خاصة على مستوى سعر الشراء، مع بقاء الفارق محدودًا مقارنة ببقية البنوك.

أسباب استقرار سعر الدولار اليوم

يرجع استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها توازن العرض والطلب داخل البنوك، واستمرار التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، إلى جانب غياب أي قرارات جديدة تؤثر على السياسة النقدية أو سوق الصرف خلال هذه الفترة.

كما ساهمت حالة الهدوء في الأسواق العالمية نسبيًا، واستقرار حركة الاستيراد والتصدير، في الحفاظ على مستويات سعر الدولار دون تقلبات حادة، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار داخل البنوك المصرية.

أهمية متابعة سعر الدولار يوميا

تكتسب متابعة سعر الدولار أهمية كبيرة لدى شرائح واسعة من المواطنين، سواء من المستوردين أو التجار أو الأفراد، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، فضلًا عن دوره في تحديد تكلفة العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالعملة الأجنبية.

ويحرص المتعاملون على متابعة التحديثات اللحظية لسعر الدولار في البنوك المختلفة، لاختيار أفضل سعر شراء أو بيع، خاصة في ظل فروق بسيطة قد تحقق مكاسب محدودة عند التعامل بمبالغ كبيرة.

توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار حالة الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية أو قرارات نقدية جديدة تؤثر على سوق الصرف، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في استقرار الأوضاع المالية.

وتظل أسعار الدولار مرهونة بعوامل داخلية وخارجية، من بينها معدلات التضخم، وحجم التدفقات الأجنبية، وحركة التجارة العالمية، إضافة إلى القرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري.