مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026 والقنوات الناقلة

تشهد الملاعب العالمية اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 مجموعة من اللقاءات الكروية المهمة في مختلف البطولات، حيث يترقب عشاق كرة القدم مواجهات قوية تجمع أبرز الأندية والمنتخبات، مع متابعة دقيقة للقنوات الناقلة لهذه المباريات.

الدوري الإيطالي

يشهد الدوري الإيطالي مواجهتين اليوم، حيث يحل فريق هيلاس فيرونا ضيفًا على بولونيا في تمام الساعة 7:30 مساءً، في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الانتصار لتعزيز مراكزهم في جدول الترتيب.

وفي اللقاء الثاني، يلتقي فريق كومو مع ضيفه ميلان الساعة 9:45 مساءً، في مواجهة قوية ينتظر أن تشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين، خصوصًا مع طموح ميلان للحفاظ على صدارته أو التقدم نحو المراكز المتقدمة.

الدوري الألماني

في الدوري الألماني، يواجه فريق أوجسبورغ فريق يونيون برلين في الساعة 9:30 مساءً، في مباراة تعد بالندية والتشويق، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتقوية موقعه في ترتيب الدوري.

كأس ملك إسبانيا

على صعيد كأس ملك إسبانيا، تشهد الملاعب مباراتين في الساعة 10 مساءً، حيث يلتقي بورغورس مع فالنسيا، فيما يواجه برشلونة فريق راسينغ، في مباريات تعد بمستوى فني عالٍ ومنافسة محتدمة على التأهل في البطولة.

كأس عاصمة مصر

تستكمل منافسات كأس عاصمة مصر اليوم عدة لقاءات قوية:

الأهلي ضد طلائع الجيش الساعة 5 مساءً.

براميدز يلتقي بتروجيت في نفس التوقيت.

في لقاءات المساء، يلتقي سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب الساعة 8 مساءً، بينما يواجه المصري نظيره الزمالك في نفس التوقيت.

تعد هذه المواجهات فرصة لمتابعي كرة القدم لمشاهدة أقوى المباريات في مختلف البطولات المحلية والعالمية، مع متابعة الأداء الفني والنتائج التي قد تغير ترتيب الفرق في جدول البطولات



