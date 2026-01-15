قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات
اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026 والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد الملاعب العالمية اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 مجموعة من اللقاءات الكروية المهمة في مختلف البطولات، حيث يترقب عشاق كرة القدم مواجهات قوية تجمع أبرز الأندية والمنتخبات، مع متابعة دقيقة للقنوات الناقلة لهذه المباريات.

الدوري الإيطالي

يشهد الدوري الإيطالي مواجهتين اليوم، حيث يحل فريق هيلاس فيرونا ضيفًا على بولونيا في تمام الساعة 7:30 مساءً، في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الانتصار لتعزيز مراكزهم في جدول الترتيب.

وفي اللقاء الثاني، يلتقي فريق كومو مع ضيفه ميلان الساعة 9:45 مساءً، في مواجهة قوية ينتظر أن تشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين، خصوصًا مع طموح ميلان للحفاظ على صدارته أو التقدم نحو المراكز المتقدمة.

الدوري الألماني

في الدوري الألماني، يواجه فريق أوجسبورغ فريق يونيون برلين في الساعة 9:30 مساءً، في مباراة تعد بالندية والتشويق، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتقوية موقعه في ترتيب الدوري.

كأس ملك إسبانيا

على صعيد كأس ملك إسبانيا، تشهد الملاعب مباراتين في الساعة 10 مساءً، حيث يلتقي بورغورس مع فالنسيا، فيما يواجه برشلونة فريق راسينغ، في مباريات تعد بمستوى فني عالٍ ومنافسة محتدمة على التأهل في البطولة.

كأس عاصمة مصر

تستكمل منافسات كأس عاصمة مصر اليوم عدة لقاءات قوية:

  • الأهلي ضد طلائع الجيش الساعة 5 مساءً.
  • براميدز يلتقي بتروجيت في نفس التوقيت.
  • في لقاءات المساء، يلتقي سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب الساعة 8 مساءً، بينما يواجه المصري نظيره الزمالك في نفس التوقيت.

تعد هذه المواجهات فرصة لمتابعي كرة القدم لمشاهدة أقوى المباريات في مختلف البطولات المحلية والعالمية، مع متابعة الأداء الفني والنتائج التي قد تغير ترتيب الفرق في جدول البطولات


 

برشلونة كأس اسبانيا أخبار الرياضة كأس عاصمة مصر

