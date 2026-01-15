قطع الكهرباء عن عدة مناطق بشبين القناطر لأعمال الصيانة

أعلنت إدارة كهرباء شبين القناطر عن فصل التيار الكهربائي عن محول إيمان عمار بمنطقة بشبين القناطر في القليوبية وذلك اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، لإتمام أعمال تقسيم الأحمال بمنطقة خلوة الشيخ عثمان.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن فصل التيار سيؤثر على عدد من المناطق، من بينها: طريق منيا القمح، وخلوة الشيخ عثمان، ومحيط كشري حمادة، وصيدلية محمد خالد.

فصل الكهرباء

ومن المقرر أن يبدأ فصل التيار اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر حتى الانتهاء من الأعمال، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين كفاءة الشبكة وضمان استقرار التيار الكهربائي.

وتهيب إدارة كهرباء شبين القناطر بالمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد ينتج عن ذلك.