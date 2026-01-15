وزير العدل يتفق مع نظيره الإسباني على المساعدة القضائية وتسليم المجرمين

استقبل اليوم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل المصري، فيليكس بولانيوس وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، والوفد المُرافق له، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

وفي مستهل اجتماع ثنائي جمع الجانبين، رحب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بالوزير الضيف مشيدًا بعُمق وتميز العلاقات بين البلدين، وتباحثا خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون المستقبلية بين وزارتي العدل.



وعقب الاجتماع وقع الوزيران اتفاقيتين: أولاهما اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين السلطات المختصة لدى الطرفين، فيما يتعلق بالمسائل ذات الصفة الجنائية لمنع الجرائم الجنائية، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب.



والاتفاقية الأخرى: في المسائل المتعلقة بتسليم مجرمين، على أراضي أي من الدولتين والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو لتنفيذ حكم لدى الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزيران الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل وترسيخًا لروح التعاون بين الجانبين.