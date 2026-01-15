تعرف على تشكيل المصري لمباراة الزمالك بالجولة السابعة لبطولة كأس عاصمة مصر

أعلن الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري تشكيل فريق المصري أمام الزمالك اليوم فى الجولة السابعة لبطولة كأس العاصمة.



جاءت قائمة المصري تضم محمود حمدي لحراسة المرمى عبد الوهاب نادر ، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي لخط الظهر بونور موجيشا ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط كريم بامبو ، عمر الساعي ، زياد فرج كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد شرف.





قائمة بدلاء المصري

وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، كريم العراقي ، أحمد علي عامر ، محمود حمادة ، باهر المحمدي، محمد الشامي ، منذر طمين ، عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطي.

طاقم تحكيم مباراة المصري والزمالك -

وأعلنت لجنة الحكام طاقم التحكيم لمباراة المصري و الزمالك الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر -اليوم الخميس 15 يناير ، الساعة 8 مساء ، ستاد الجيش ببرج العرب.

محمود ناصف ، حكمًا للساحة.

أحمد عبد المنعم ، مساعد حكم أول.

كيرلس نزيه ، مساعد حكم ثان.

محمد عبد العواض ، حكمًا رابعًا.

محمد عبد العزيز ، حكم تقنية الفيديو

أحمد لطفي ، مساعد حكم تقنية الفيديو.