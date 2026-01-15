قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصقيع والضباب.. الأرصاد تُحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد غدا
الخارجية الفلسطينية: وفاء إسرائيل بالتزاماتها شرط أساسي لتنفيذ اتفاق غزة
ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
محافظات

تعرف على تشكيل المصري لمباراة الزمالك بالجولة السابعة لبطولة كأس عاصمة مصر

محمد الغزاوى

أعلن الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري تشكيل فريق المصري أمام الزمالك اليوم فى الجولة السابعة لبطولة كأس العاصمة.


جاءت قائمة المصري تضم محمود حمدي  لحراسة المرمى عبد الوهاب نادر  ، محمد هاشم،  أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي لخط الظهر  بونور موجيشا ، حسن علي  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط كريم بامبو ،  عمر الساعي ، زياد فرج  كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد شرف.


 

قائمة بدلاء المصري

 

وضمت قائمة بدلاء المصري  عصام ثروت ، كريم العراقي ، أحمد علي عامر ، محمود حمادة  ، باهر المحمدي،  محمد الشامي ، منذر طمين ، عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطي.

طاقم تحكيم مباراة المصري والزمالك  - 

وأعلنت لجنة الحكام طاقم التحكيم لمباراة المصري و الزمالك  الجولة السابعة  من كأس عاصمة مصر -اليوم  الخميس 15  يناير ، الساعة 8 مساء ، ستاد الجيش ببرج العرب.

محمود ناصف   ، حكمًا للساحة.
أحمد عبد المنعم    ،  مساعد حكم أول.
كيرلس نزيه  ، مساعد حكم ثان.
محمد عبد العواض     ، حكمًا رابعًا.
محمد عبد العزيز  ،  حكم تقنية الفيديو 
أحمد لطفي ، مساعد حكم تقنية الفيديو.

المصري الزمالك برج العرب كأس العاصمة

بالصور

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

فيديو

