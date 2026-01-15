أسامة كمال: روبيو أكد استخدام أمريكا لأدواتها لحرمان الإخوان من مواردها

علق الإعلامي أسامة كمال، على تصنيف الأرجنتين لفروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن منظمات إرهابية .

وقال أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" الارجنتين اكدت ان هذا القرار في إطار الالتزامات الدولية لها في مكافحة الإرهاب ".



وتابع :" الارجنتين أكدت أن القرار يعزز آليات منع الإرهاب وكشفه ومعاقبة مسؤولية ويضمن عدم افلات الجماعة الإرهابية من العقاب ".

وأكمل أسامة كمال :" أمريكا سبقت الارجنتين في الاعتراف بفروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية ".



ولفت أسامة كمال :" وزير الخارجية الأمريكي أكد أن أمريكا سوف تستخدم أدواتها لحرمان فروع الإخوان من الموارد التي تمكنها من نفيذ عمليات إرهابية ".



وقررت الحكومة الأرجنتينية إدراج فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان ومصر والأردن على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى تقارير رسمية أشارت إلى تورط تلك الفروع في أنشطة غير قانونية، من بينها أعمال ذات طابع إرهابي.

وجاء القرار بتوجيه من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تبنى خلال الفترة الأخيرة سياسة خارجية أكثر تقاربًا مع المعسكر الغربي، وقالت الحكومة في بيان رسمي: "تؤمن هذه الحكومة إيمانًا راسخًا بضرورة أن تنحاز الأرجنتين إلى الحضارة الغربية التي تحترم حقوق الفرد ومؤسساته، وتكافح باستمرار من يسعون إلى تدميرها."



ويُعد هذا التحرك من أبرز الخطوات التي اتخذتها بوينس آيرس في إطار مقاربتها الجديدة تجاه التنظيمات الإسلامية العابرة للحدود، وسط توقعات بردود فعل سياسية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.