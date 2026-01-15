قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الإسراء والمعراج.. اعرف بما كان يدعو النبي فجبر الله خاطره بمعجزة
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
توك شو

أسامة كمال: روبيو أكد استخدام أمريكا لأدواتها لحرمان الإخوان من مواردها

أسامة كمال
أسامة كمال
هاني حسين

علق الإعلامي أسامة كمال، على تصنيف الأرجنتين لفروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن منظمات إرهابية .

وقال أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،:"  الارجنتين اكدت ان هذا القرار في إطار الالتزامات الدولية لها في مكافحة الإرهاب ".


وتابع  :" الارجنتين أكدت أن القرار يعزز آليات منع الإرهاب وكشفه ومعاقبة مسؤولية ويضمن عدم افلات الجماعة الإرهابية من العقاب ".

وأكمل أسامة كمال :"  أمريكا سبقت الارجنتين في الاعتراف بفروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية ".


ولفت أسامة كمال :" وزير الخارجية الأمريكي أكد أن أمريكا سوف تستخدم  أدواتها لحرمان فروع الإخوان من الموارد التي تمكنها من نفيذ عمليات إرهابية ".


وقررت الحكومة الأرجنتينية إدراج فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان ومصر والأردن على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى تقارير رسمية أشارت إلى تورط تلك الفروع في أنشطة غير قانونية، من بينها أعمال ذات طابع إرهابي.

وجاء القرار بتوجيه من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تبنى خلال الفترة الأخيرة سياسة خارجية أكثر تقاربًا مع المعسكر الغربي، وقالت الحكومة في بيان رسمي: "تؤمن هذه الحكومة إيمانًا راسخًا بضرورة أن تنحاز الأرجنتين إلى الحضارة الغربية التي تحترم حقوق الفرد ومؤسساته، وتكافح باستمرار من يسعون إلى تدميرها."


ويُعد هذا التحرك من أبرز الخطوات التي اتخذتها بوينس آيرس في إطار مقاربتها الجديدة تجاه التنظيمات الإسلامية العابرة للحدود، وسط توقعات بردود فعل سياسية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.

الاخوان اخبار التوك شو أسامة كمال جماعة إرهابية إرهاب

