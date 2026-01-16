اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة

لقيت سيدة مصرعها إثر نزولها من أتوبيس بمنطقة عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حيث اختل توازنها وسقطت أسفل عجلات أتوبيس، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية امن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بدائرة القسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه خلال نزول السيدة من الأتوبيس اختل توازنها، ما أدى إلى سقوطها أسفل عجلاته، ولقيت مصرعها في الحال.



وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازم.