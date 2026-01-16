جهات التحقيق تعاين جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز في ميت عاصم ببنها

انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة في بنها بمحافظة القليوبية لمكان واقعة مصرع خمسة أشقاء داخل مسكنهم في ميت عاصم ببنها بسبب تسرب غاز.



وعاين الفريق الجثامين قبل نقلهم لمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وشهدت قرية ميت عاصم، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم حادثًا مأساويًا أودى بحياة خمسة أشقاء نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.

أسماء الضحايا

وأسماء الضحايا هم: إبراهيم.ع (15 سنة)، خديجة (14 سنة)، رقية (13 سنة)، مريم (12 سنة)، وجنة (8 سنوات).

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة للمعاينة.

وتبيّن من المعاينة الأولية وفاة الأشقاء الخمسة نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل المنزل.

حيث تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، للبدء في إجراءات الصفة التشريحية واستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وظروفه.