وكالة السلامة الأوروبية تحث شركات الطيران على تجنب المجال الجوي الإيراني
موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا
مصرع 12مسلحا على الأقل وإحباط محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب باكستان
مزحة.. وزير الدفاع الإيطالي يعلق على إرسال قوات أوروبية لـ جرينلاند
الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية
سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات السبت 17-1-2026
اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية
دعاء الفجر 28 شهر رجب للرزق والبركات.. لا تفوت أوقات الاستجابة
المواصفات الكاملة لسيارة هونشي H9.. الفخامة الصينية
منتخب مصر لشباب اليد يواجه المغرب وديًا للمرة الثانية
أمريكا ..تحركات سريعة لمنح شيفرون ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا
عداوة تافهة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على تصريحات حسام وإبراهيم حسن
أخبار العالم

أمريكا.. تمديد نشر 2500 جندي من الحرس الوطني في واشنطن

الحرس الوطني الأمريكي
محمود نوفل


أفادت واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية  البنتاجون بأنه تم تمديد نشر نحو 2500 جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية العام.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيسحب الحرس الوطني (قوة عسكرية) المنتشر في مدن شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند منذ مطلع يونيو الماضي.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري .

وقال ترامب في تدوينته: "سنسحب الحرس الوطني من شيكاغو (إلينوي) ولوس أنجلوس (كاليفورنيا) وبورتلاند (أوريغون)"، ممشيرا إلى أن وجود الحرس الوطني في هذه المدن "خفّض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ.

وفي يونيو الماضي، أرسلت إدارة ترامب قوات من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للتعامل مع مظاهرات اندلعت احتجاجا على سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة الأمريكية.

وقال ترامب حينها : "لولا تدخل الحكومة الفيدرالية، لكانت بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو قد زالت منذ زمن. عندما تبدأ معدلات الجريمة بالارتفاع مجدداً، ربما نعود بشكل مختلف تماماً وأقوى".


وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت  دعوى تتعلق بطلب إدارة ترامب نشر الحرس الوطني في شيكاغو لحماية عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، في إطار العمليات المستمرة المناهضة للهجرة.

وبيّنت المحكمة العليا إلى أن القوانين الفيدرالية تمنح الرئيس صلاحية فرض السيطرة الفيدرالية على الحرس الوطني فقط في الحالات التي تعجز فيها "القوات النظامية" عن تطبيق القوانين الأمريكية، مؤكدة أن هذا لا ينطبق على عناصر الحماية المنفذين لقوانين الهجرة.
 

لتطوير "رحلة المريض" وتعزيز جودة الرعاية وفد "جايكا" فى زيارة ميدانية لمستشفى النصر بورسعيد التخصصي

وفد جايكا يتابع رحلة المريض وتقديم الخدمات بمستشفى النصر في بورسعيد

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

مستشفي بني سويف الجامعي

إصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بالصور

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

