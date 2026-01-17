أمريكا.. تمديد نشر 2500 جندي من الحرس الوطني في واشنطن



أفادت واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأنه تم تمديد نشر نحو 2500 جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية العام.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيسحب الحرس الوطني (قوة عسكرية) المنتشر في مدن شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند منذ مطلع يونيو الماضي.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري .

وقال ترامب في تدوينته: "سنسحب الحرس الوطني من شيكاغو (إلينوي) ولوس أنجلوس (كاليفورنيا) وبورتلاند (أوريغون)"، ممشيرا إلى أن وجود الحرس الوطني في هذه المدن "خفّض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ.

وفي يونيو الماضي، أرسلت إدارة ترامب قوات من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للتعامل مع مظاهرات اندلعت احتجاجا على سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة الأمريكية.

وقال ترامب حينها : "لولا تدخل الحكومة الفيدرالية، لكانت بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو قد زالت منذ زمن. عندما تبدأ معدلات الجريمة بالارتفاع مجدداً، ربما نعود بشكل مختلف تماماً وأقوى".



وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت دعوى تتعلق بطلب إدارة ترامب نشر الحرس الوطني في شيكاغو لحماية عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، في إطار العمليات المستمرة المناهضة للهجرة.

وبيّنت المحكمة العليا إلى أن القوانين الفيدرالية تمنح الرئيس صلاحية فرض السيطرة الفيدرالية على الحرس الوطني فقط في الحالات التي تعجز فيها "القوات النظامية" عن تطبيق القوانين الأمريكية، مؤكدة أن هذا لا ينطبق على عناصر الحماية المنفذين لقوانين الهجرة.

