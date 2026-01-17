بيطري الشرقية يضبط 36 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت من خلال أطباء قسم الصحة العامة بشن حملة تفتيشية مكبرة بمدينة بلبيس بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر مخالفة وضبط ( ٣٦ طن و ٣٠٨ كجم) دواجن مجمدة ومصنعاتها بدون فواتير و مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضه للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.