لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى

قال مصطفى شكشك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إنه يستطيع منافسة أي لاعب مهما كان اسمه، مؤكدًا أن الملعب والتدريب والمدرب هم الفيصل في تحديد من يلعب ومن يجلس على دكة البدلاء.

وتابع شكشك في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: «أثق في إمكانياتي وأعمل على تطوير نفسي باستمرار، وأنا أفضل من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، ولو انتقلت إلى الأهلي سأكون قادرًا على منافسته واللعب على حسابه في النادي والمنتخب».

وأضاف لاعب إنبي: «الباب مفتوح أمام جميع أندية دوري نايل، أما بالنسبة للأهلي والزمالك وبيراميدز، فعندما تأتي العروض الرسمية الجادة والمؤكدة سأختار منها الأنسب لي».

وواصل: «دخول اسمي في منافسة مع لاعب أساسي في الأهلي ومنتخب مصر يمنحني دوافع أكبر وحماس إضافي وتركيز أعلى في التدريبات، وهذا ينعكس على مستواي وقدراتي وإمكانياتي في المباريات».

وشدد: «إبراهيم حسن ومحمد هاني من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية، لكن أحمد فتحي هو مثلي الأعلى والأفضل على الإطلاق، لاعب أسطوري لا يصدق».

واختتم مصطفى شكشك تصريحاته قائلا: «قادر على منافسة ثلاثي مركز الظهير الأيمن الكبار في الأهلي والزمالك وبيراميدز (محمد هاني وعمر جابر ومحمد الشيبي) والتفوق عليهم، أثق في إمكانياتي كثيرًا».