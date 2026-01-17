خامنئي: أخمدنا التمرد.. ويجب على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية

اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ، الولايات المتحدة بتدبير الاحتجاجات في إيران، مشيرا أن هذا التمرد كان مقدمة لمؤامرات أكبر.

و أوضح خامنئي خلال تصريحات له قائلا: لقد هزم الشعب الإيراني الولايات المتحدة"، مضيفا، "لقد أخمدنا نارالتمرد، لكن هذا لا يكفي، يجب أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية".

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة على تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي اتهمه بقتل متظاهرين في أنحاء الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب لموقع بوليتيكو: "خامنئي رجل مريض يحتاج إلى إدارة بلاده بشكل صحيح والتوقف عن قتل الناس. بلاده أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة"، وأضاف ترامب: "ما ارتكبه، كقائد للبلاد، هو التدمير الكامل للبلاد واستخدام العنف على مستويات غير مسبوقة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تلقت تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية الأمريكية: إذا أقدم النظام في طهران على مهاجمة المصالح الأمريكية فإنه سيواجه قوة شديدة للغاية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: قلنا ذلك من قبل ونقوله مجددا لا تعبثوا مع الرئيس ترامب.



