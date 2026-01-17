تعرف على أسعار موديلات فورثينج‎ Forthing ‎ في مصر ‏

أعلنت علامة فورثينج Forthing ‎ رسميا دخولها السوق المصري، وكشفت عن أسعار موديلاتها الجديدة في فعالية إطلاق كبيرة عقدت بحضور ممثلين عن الشركة، ضمن خطة لتعزيز التواجد في السوق وتلبية احتياجات المستهلكين المصريين.

وأوضحت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (‏AVM‏) أن دخول علامة فورثينج ‏Forthing ‎‏، رسميا إلى مصر يشمل تقديم عدة طرازات جديدة متنوعة بين سيارات SUV وسيدان وعائلية، مع توفير نسخة من إحدى الموديلات يتم تجميعها محليا لأول مرة، في خطوة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وتقديم قيمة تنافسية للمشتري.

وأشارت فورثينج ‏Forthing إلى أن الموديلات الجديدة تتميز بتجهيزات حديثة تشمل أنظمة أمان متقدمة، تصميمات عصرية، وشاشات معلومات وترفيه متطورة، إلى جانب تجهيزات راحة متعددة، وذلك لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن سيارة عملية ومواصفات حديثة بأسعار تنافسية في السوق المصري.

وأوضحت فورثينج أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الالتزام بتقديم طرازات تلائم احتياجات وتفضيلات المستهلكين المصريين، وتوفير خيارات متنوعة بين البنزين، والكهرباء، والأنظمة الهجينة، لتكون جزءًا من المشهد الجديد لسوق السيارات في مصر.

وتضم قائمة الموديلات التي طرحتها «فورثينج» في السوق المصري:‏

- السيارة T5 EVO ‎ بنزين، مجمعة محليًا بسعر مليون 70 الف جنيه .

‏- السيارة ‏ T5 EV ‎‏ كهرباء بالكامل، بسعر مليون 250 الف جنيه .‏

‏- السيارة ‏‎ T5 REEV، بسعر مليون 270 الف جنيه .‏

‏- السيارة ‏‎ S7‎، سيدان كهربائية، بسعر مليون 170 الف جنيه .‏

‏- السيارة ‏‎ S7‎، سيدان REEV، بسعر مليون 260 الف جنيه .‏

‏- السيارة‏‎ V9 PHEV ‎‎، MPV عائلية 7 ركاب ‏، بسعر 2 مليون 700 الف جنيه .‏