محادثات لا تترك أثرا.. ميزة خفية في فيسبوك ماسنجر لا يعرفها كثيرون

يوفر تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger التابع لشركة ميتا مجموعة من الميزات المصممة لتسهيل التواصل بين المستخدمين، من بينها ميزة أقل شهرة تعرف باسم "المحادثات السرية"، والتي تتيح إجراء محادثات خاصة بمستوى عال من الأمان.

وتعتمد المحادثات السرية في ماسنجر على التشفير من الطرف إلى الطرف، ما يعني أن الرسائل لا يمكن قراءتها إلا من قبل طرفي المحادثة فقط، ولا يمكن لأي جهة أخرى، بما في ذلك شركة فيسبوك نفسها، الوصول إلى محتواها.



ومع ذلك، تشير المنصة إلى أن الطرف الآخر في المحادثة قد يختار مشاركة المحتوى بوسائل خارجية، مثل التقاط صورة للشاشة.

ويحصل كل طرف في المحادثة السرية على مفتاح جهاز يمكن استخدامه للتحقق من أن التشفير من الطرف إلى الطرف مفعل بالفعل.

كما تتيح الميزة للمستخدمين ضبط مؤقت زمني يجعل الرسائل تختفي تلقائيا بعد فترة محددة.

كيفية بدء محادثة سرية على فيسبوك ماسنجر

لإنشاء محادثة سرية على فيسبوك ماسنجر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. اضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية داخل التطبيق.

2. النقر على أيقونة “+”.

3. اختيار أيقونة القفل الموجودة في أعلى الشاشة.

4. تحديد جهة الاتصال المراد بدء المحادثة معها.

5. اضغط على أيقونة الساعة داخل مربع الكتابة لتحديد زمن اختفاء الرسائل.

نقاط يجب الانتباه إليها

أوضحت فيسبوك أن المحادثات السرية متاحة حاليا فقط عبر تطبيق ماسنجر على نظامي iOS وأندرويد، ولن تظهر على دردشة فيسبوك أو عبر موقع messenger.



كما أن هذه المحادثات لا تكون مرئية إلا على الجهاز الذي تم إنشاؤها منه، والجهاز الذي يستخدمه الطرف الآخر لفتحها.

وتأتي هذه الميزة في إطار مساعي ميتا لتعزيز خصوصية المستخدمين، ومنحهم أدوات إضافية للتحكم في أمان محادثاتهم الرقمية.