قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

محادثات لا تترك أثرا.. ميزة خفية في فيسبوك ماسنجر لا يعرفها كثيرون

فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر
شيماء عبد المنعم

يوفر تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger التابع لشركة ميتا مجموعة من الميزات المصممة لتسهيل التواصل بين المستخدمين، من بينها ميزة أقل شهرة تعرف باسم "المحادثات السرية"، والتي تتيح إجراء محادثات خاصة بمستوى عال من الأمان.

وتعتمد المحادثات السرية في ماسنجر على التشفير من الطرف إلى الطرف، ما يعني أن الرسائل لا يمكن قراءتها إلا من قبل طرفي المحادثة فقط، ولا يمكن لأي جهة أخرى، بما في ذلك شركة فيسبوك نفسها، الوصول إلى محتواها.


ومع ذلك، تشير المنصة إلى أن الطرف الآخر في المحادثة قد يختار مشاركة المحتوى بوسائل خارجية، مثل التقاط صورة للشاشة.

ويحصل كل طرف في المحادثة السرية على مفتاح جهاز يمكن استخدامه للتحقق من أن التشفير من الطرف إلى الطرف مفعل بالفعل. 

كما تتيح الميزة للمستخدمين ضبط مؤقت زمني يجعل الرسائل تختفي تلقائيا بعد فترة محددة.

كيفية بدء محادثة سرية على فيسبوك ماسنجر

لإنشاء محادثة سرية على فيسبوك ماسنجر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. اضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية داخل التطبيق.

2. النقر على أيقونة “+”.

3. اختيار أيقونة القفل الموجودة في أعلى الشاشة.

4. تحديد جهة الاتصال المراد بدء المحادثة معها.

5. اضغط على أيقونة الساعة داخل مربع الكتابة لتحديد زمن اختفاء الرسائل.

كيفية بدء محادثة سرية على فيسبوك ماسنجر

نقاط يجب الانتباه إليها

أوضحت فيسبوك أن المحادثات السرية متاحة حاليا فقط عبر تطبيق ماسنجر على نظامي iOS وأندرويد، ولن تظهر على دردشة فيسبوك أو عبر موقع messenger.


كما أن هذه المحادثات لا تكون مرئية إلا على الجهاز الذي تم إنشاؤها منه، والجهاز الذي يستخدمه الطرف الآخر لفتحها.

وتأتي هذه الميزة في إطار مساعي ميتا لتعزيز خصوصية المستخدمين، ومنحهم أدوات إضافية للتحكم في أمان محادثاتهم الرقمية.

فيسبوك ماسنجر المحادثات السرية على ماسنجر رسائل ماسنجر المختفية المحادثة السرية محادثة سرية على Messenger

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

تسريب الغاز

تحذير عاجل.. هذه السلوكيات تسبب تسرب الغاز دون أن نشعر

الوسواس القهري

مش بس نضافة .. أنواع وأعراض غير متوقعة تكشف «الوسواس القهري»

الكلى

كيف يؤثر مرض السكري على الكلى؟

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد