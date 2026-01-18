محمود مسلم: استثمارات المياه أمن قومي وورد النيل يهدد كفاءة الري

أكد محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن الدولة استثمرت بكثافة في مجال المياه والموارد المائية، مشيرًا إلى أن مشاريع الشواطئ وتحلية المياه والآبار تمثل جزءًا من أولويات الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والتي تناولت انتشار نبات ورد النيل وتأثيره على كفاءة منظومة الري.

أسباب انتشار ورد النيل

ووجه محمود مسلم سؤالًا لوزير الموارد المائية والري حول أسباب انتشار ورد النيل، وفاعلية مشروع تبطين الترع في الحد من انتشاره، متسائلًا عن أسباب عدم استمرار الوزارة في هذا المشروع، وما العائد الفعلي منه على منظومة الري.

وشدد على أهمية استثمار الجهود والموارد المالية الضخمة في المياه لتحسين كفاءة الري، وضمان حماية الأمن المائي للبلاد.