3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
توك شو

محمد الضويني: القيادة الرشيدة تعتني بعمارة المساجد .. والإسلام يرفع من شأن الحرف

محمد الضويني
محمد الضويني
البهى عمرو

أكد محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أن القيادة الرشيدة التي تعتني بعمارة المساجد تساهم بشكل مباشر في صيانة الهوية الدينية، وأن الإسلام يرفع من شأن الحرف ويجعلها سبيلًا لتحقيق التنمية الشاملة التي تجمع بين رقي الروح وازدهار الحياة.

وأضاف وكيل الازهر الشريف، في كلمته خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الاعلي للشئون الاسلامية، أن هناك علاقة وثيقة بين المهن والحرف وبين صيانة الدين وصناعة الحضارة.


ولفت إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أثرا بشكل كبير على المهن والحرف، وأن تبادل الخبرات بين الشعوب ضرورة لتطوير الحضارات .

وقال وكيل الأزهر الشريف، إن القرآن الكرم حدثنا عن حرفة البناء، وعن الحدادة، وعن بناء السفن، وعن بناء السدود، فبناء بيوت الله للعبادة يعتبر من بناء الدين وصناعة الحضارة.

ولفت إلى أن الإسلام بناء متوازن، وأن الحرف والصناعات تحتل في الإسلام مكانة عظيمة، وتعد ذو قيمة حضارية، وأن الإسلام يرسخ أن كرامة الإنسان لما يقدمه من أعمال للمجتمع.

وأشار إلى أن المهن والأعمال إذا قدمت في أفضل شئ، يكون لها تأثيرها على المجتمع، وأن النهضة الحقيقية لا تحقق إلا من خلال العلم مع العمل.

وأوضح أن العمل الصالح أساس الحاضر وعماد المستقبل، وأن العمل يكون له دور في نضج الشعوب، وتعكس قيمها، وأن اخلاق المهن يكون معها تقدم الحضارات.

وأشار إلى أن العمل هو ميزان التقدم والرقي، وأن تبادل الخبرات بين الشعوب يكون لها دور في التعارف والتفاهم، وعنوان للقيم الإنسانية المشترك.

الذكاء الاصطناعي



وتابع أن الذكاء الاصطناعي قد يمتلك السرعة والدقة، لكنه لا يمتلك الضمير ولا الرحمة ولا المسؤولية الأخلاقية التي يتميز بها الإنسان، فالذكاء الاصطناعي يجب أن يكون وسيلة لمساعدة الإنسان، وليس لاستبدال الإنسان.

محمد الضويني الأزهر الأزهر الشريف المساجد

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

مصنع لإنتاج الزبدة

ضبط مصنع لإنتاج الزبدة بدون ترخيص بقويسنا

جانب من الحملة

حزمة إجراءات فورية لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط بمدينة العبور

جامعة سوهاج

بدء التشطيبات النهائية لصالة الألعاب الرياضية الدولية بجامعة سوهاج

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

