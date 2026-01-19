الاتحاد السنغالي يطعن علي إيقاف مدربه ويؤكد: الانسحاب قرار صحيح

أعرب الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن ارتياحه لقرار بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب أسود الأطلس بإخراج لاعبيه من الملعب بالأمس خلال مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على المغرب بهدف دون رد.

وأفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعتقد أن ما فعله بابي ثياو كان رد الفعل الصحيح على الفساد التحكيمي علي حد تعبيرهم ، وأنه كان لا بد من رفضه.

وأشارت إلي أنه لم يكن هناك أي إعتراض على عودتهم إلى الملعب لاحقًا، لأن الرسالة وصلت للعالم أجمع.

وذكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه سوف يبذل قصارى جهده للطعن في قرار إيقاف بابي ثياو من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.