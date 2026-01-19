قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تحديث iOS 26.3 يجلب دعم RCS أكثر تقدمًا لمحادثات آيفون وأندرويد

احمد الشريف

تستعد آبل لإطلاق تحديث iOS 26.3 قريبًا، مع التركيز على تحسين تجربة المراسلة بين مستخدمي آيفون وهواتف أندرويد عبر معيار RCS الذي بدأ دعمه أولًا في iOS 18. 

يشير التقرير إلى أن النسخة التجريبية الأخيرة من iOS 26.3 تحتوي على تغييرات داخلية مخفية مرتبطة بـ RCS، رغم أن المستخدمين لا يرون واجهة جديدة بعد، ما يوحي بأن آبل تجهّز لدفعة ترقية أكبر في التحديث النهائي.

بحسب موقع MacRumors – كما ينقل التقرير – يتضمّن كود النسخة التجريبية دعمًا لخصائص معيار RCS Universal Profile 3.0، وهو الإصدار الأحدث من المعيار الذي تتبناه شركات الاتصالات عالميًا.

ما هو RCS ولماذا يهم مستخدمي آيفون؟

يوضح المقال أن RCS (Rich Communication Services) هو خليفة رسائل SMS التقليدية، حيث يضيف مزايا حديثة مثل:

تأكيدات قراءة الرسائل (Read receipts).

مؤشرات الكتابة (Typing indicators).

إرسال صور وفيديوهات بجودة أعلى.

أدخلت آبل دعم RCS في iOS 18، لكن التجربة ظلت محدودة مقارنةً بما يقدمه iMessage بين أجهزة آبل نفسها. 

تعد المشكلة الأبرز حتى الآن هي أن الرسائل بين آيفون وأندرويد عبر RCS ليست مشفرة بالكامل من الطرف إلى الطرف، ما يجعل خصوصيتها أقل من محادثات iMessage، في حين يدعم RCS على أندرويد التشفير في كثير من الحالات، لكن هذه الحماية “تختفي” عند التواصل مع آيفون.

الخطوة التالية: نحو RCS مشفّر وميزات أكثر تطورًا

تُظهر النسخة التجريبية من iOS 26.3، وفق التقرير، أن آبل تستعد لتبنّي RCS Universal Profile 3.0، ما قد يفتح الباب أمام:

تشفير من الطرف إلى الطرف للمحادثات بين آيفون وأندرويد.

تحسين ردود الفعل على الرسائل (Reactions) ودعم الردود على رسائل محددة (Message Replies).

إمكان تعديل أو حذف الرسائل بعد إرسالها في بعض الحالات.

هذه التحسينات، إذا طُبقت فعليًا، ستجعل التراسل بين آيفون وأندرويد أقرب إلى تجربة iMessage، مع بقاء iMessage متفوقًا من حيث التكامل داخل منظومة آبل. يذكّر التقرير بأن آبل سبق أن قالت إنها تخطط لدعم RCS مشفّر في المستقبل لكنها لم تقدّم حتى الآن جدولًا زمنيًا واضحًا، ما يجعل iOS 26.3 مؤشرًا عمليًا على اقتراب هذه الخطوة.

دور شركات الاتصالات في تفعيل المزايا

ينبّه التقرير إلى أن تفعيل المزايا الكاملة لـ RCS لا يعتمد على آبل وحدها. فحتى لو دعمت iOS 26.3 معيار Universal Profile 3.0، ستحتاج شركات الاتصالات أيضًا إلى دعم الإصدار نفسه في شبكاتها، ما يعني أن ميزات مثل التشفير أو تحسين التفاعل مع الرسائل قد لا تتوفر في كل الدول أو على كل الشبكات في نفس التوقيت.

بعض شركات الاتصالات قد تنفّذ التحديث بسرعة، بينما قد يتأخر البعض الآخر تبعًا لاستعداد البنية التحتية لديها، وهو ما يجعل تجربة المستخدمين متفاوتة في البداية بين سوق وآخر.

ماذا يعني التحديث لمستخدمي آيفون؟

إذا اكتمل دعم RCS المحدّث، سيتمكن مستخدمو آيفون من:

إجراء محادثات أكثر سلاسة وأمانًا مع مستخدمي أندرويد من دون الاعتماد على تطبيقات طرف ثالث مثل واتساب أو تيليغرام.

الاستفادة من جودة وسائط أعلى وتجربة أقرب إلى الدردشات الحديثة في التطبيقات الشهيرة.

التقرير يشير إلى أن هذه التغييرات ليست مفعّلة بشكل مرئي بعد، لكنها تظهر بوضوح في الكود الخاص بنسخة iOS 26.3 التجريبية، في إشارة إلى أن آبل تتحرك “في الاتجاه الصحيح” لتحسين التراسل العابر للمنصات. ويتوقع المقال أن التحديث النهائي قد يصدر في وقت لاحق من هذا الشهر ما لم تطرأ تأخيرات غير متوقعة.

الأجهزة المؤهلة للحصول على iOS 26.3

بحسب التقرير، سيكون تحديث iOS 26.3 متاحًا لسلسلة واسعة من أجهزة آيفون تشمل:

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14

iPhone 15

iPhone 16

iPhone 17

مع الإشارة إلى أن ميزات Apple Intelligence (قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة من آبل) ستظل محصورة في الطرازات الأعلى، وتحديدًا ما فوق iPhone 15 Pro، بينما يحصل باقي المستخدمين على تحسينات RCS والأمان والأداء بدون كامل حزمة ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

تفسير حلم المرحاض في المنام

بيع سيارة

مياة الشرب بالشرقية

أرخص 5 سيارات زيرو صيني

