قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
والدة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز: عايزه من شيخ الأزهر يدعو لي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Realme P4 Power .. هاتف ببطارية 10,001 ملي أمبير واستخدام يمتد لأيام

Realme P4
Realme P4
احمد الشريف

كشفت شركة Realme عن هاتفها الجديد P4 Power المزود ببطارية ضخمة بسعة 10,001 ملي أمبير، مع وعد بتقديم ما يصل إلى ثلاثة أيام ونصف من الاستخدام الخفيف بشحنة واحدة. 

يأتي الهاتف بعد فترة من استعراض الشركة لنماذج تجريبية ببطاريات 10,000 و15,000 ملي أمبير، قبل أن تقرر تحويل هذه المفاهيم إلى منتج تجاري ينطلق أولًا في الهند في 29 يناير.

تقول Realme إن هذه السعة تسمح للهاتف بالصمود لعدة أيام بعيدًا عن الشاحن، وهو ما يتماشى مع تجارب سابقة لهواتف ببطاريات كبيرة مثل Oppo Find X9 Pro بسعة 7,500 ملي أمبير التي حققت ما بين يومين وثلاثة أيام من العمل في الاستخدام الواقعي.

هاتف يمكنه العمل كبنك طاقة متنقل

إلى جانب طول عمر البطارية، يدعم P4 Power ميزة الشحن العكسي بقدرة 27 واط، ما يمكنه من شحن أجهزة أخرى بسرعة كافية ليعمل فعليًا كبنك طاقة متنقل لبعض الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء. 

تجعل هذه القدرة الهاتف مناسبًا للمستخدمين الذين يتنقلون كثيرًا أو يقضون وقتًا طويلًا بعيدًا عن مصادر الكهرباء ويرغبون في مصدر طاقة احتياطي مدمج في الهاتف نفسه.

تصميم أخف نسبيًا بفضل بطارية من السيليكون والكربون

على عكس ما قد يُتوقع من هاتف بهذه السعة، لا يُعد P4 Power جهازًا ضخمًا أو ثقيلًا للغاية؛ إذ يبلغ وزنه 218 جرامًا فقط، ويحتفظ بسُمك يبدو رشيقًا نسبيًا بفضل استخدام بطارية من نوع السيليكون‑الكربون. 

يوضح التقرير أن الهاتف لا يتفوق تمامًا على Honor Power 2 الذي يأتي ببطارية 10,080 ملي أمبير ووزن 216 جرامًا وسمك 8 ملم تقريبًا، لكنه يكتسب أفضلية من حيث التوفر العالمي المحتمل؛ إذ إن Honor Power 2 متاح حاليًا في الصين فقط، بينما يطرح P4 Power في الهند مع إمكانية وصوله لاحقًا إلى أسواق أخرى.

تصميم “TransView” في الجهة العلوية

يستعرض التقرير أيضًا جانبًا تصميميًا لافتًا في الهاتف، حيث تطلق Realme على اللوحة العلوية من الواجهة الخلفية اسم “TransView Design”، وهي منطقة شفافة أو شبه شفافة تميز مظهر الجهاز عن الهواتف التقليدية. 

لا يخوض التقرير في تفاصيل تقنية إضافية حول وظيفة هذا الجزء، لكنه يسلط الضوء عليه كعنصر تصميمي رئيسي في هوية P4 Power البصرية.

Realme P4 Realme شركة Realme

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

محمول

مواصفات أحدث هواتف HONOR

لامبورجيني

لامبورجيني تحطم الأرقام القياسية في 2025 رغم غياب تيميراريو

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T.. وببطارية ضخمة وأقوى معالج أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد