Realme P4 Power .. هاتف ببطارية 10,001 ملي أمبير واستخدام يمتد لأيام

كشفت شركة Realme عن هاتفها الجديد P4 Power المزود ببطارية ضخمة بسعة 10,001 ملي أمبير، مع وعد بتقديم ما يصل إلى ثلاثة أيام ونصف من الاستخدام الخفيف بشحنة واحدة.

يأتي الهاتف بعد فترة من استعراض الشركة لنماذج تجريبية ببطاريات 10,000 و15,000 ملي أمبير، قبل أن تقرر تحويل هذه المفاهيم إلى منتج تجاري ينطلق أولًا في الهند في 29 يناير.

تقول Realme إن هذه السعة تسمح للهاتف بالصمود لعدة أيام بعيدًا عن الشاحن، وهو ما يتماشى مع تجارب سابقة لهواتف ببطاريات كبيرة مثل Oppo Find X9 Pro بسعة 7,500 ملي أمبير التي حققت ما بين يومين وثلاثة أيام من العمل في الاستخدام الواقعي.

هاتف يمكنه العمل كبنك طاقة متنقل

إلى جانب طول عمر البطارية، يدعم P4 Power ميزة الشحن العكسي بقدرة 27 واط، ما يمكنه من شحن أجهزة أخرى بسرعة كافية ليعمل فعليًا كبنك طاقة متنقل لبعض الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء.

تجعل هذه القدرة الهاتف مناسبًا للمستخدمين الذين يتنقلون كثيرًا أو يقضون وقتًا طويلًا بعيدًا عن مصادر الكهرباء ويرغبون في مصدر طاقة احتياطي مدمج في الهاتف نفسه.

تصميم أخف نسبيًا بفضل بطارية من السيليكون والكربون

على عكس ما قد يُتوقع من هاتف بهذه السعة، لا يُعد P4 Power جهازًا ضخمًا أو ثقيلًا للغاية؛ إذ يبلغ وزنه 218 جرامًا فقط، ويحتفظ بسُمك يبدو رشيقًا نسبيًا بفضل استخدام بطارية من نوع السيليكون‑الكربون.

يوضح التقرير أن الهاتف لا يتفوق تمامًا على Honor Power 2 الذي يأتي ببطارية 10,080 ملي أمبير ووزن 216 جرامًا وسمك 8 ملم تقريبًا، لكنه يكتسب أفضلية من حيث التوفر العالمي المحتمل؛ إذ إن Honor Power 2 متاح حاليًا في الصين فقط، بينما يطرح P4 Power في الهند مع إمكانية وصوله لاحقًا إلى أسواق أخرى.

تصميم “TransView” في الجهة العلوية

يستعرض التقرير أيضًا جانبًا تصميميًا لافتًا في الهاتف، حيث تطلق Realme على اللوحة العلوية من الواجهة الخلفية اسم “TransView Design”، وهي منطقة شفافة أو شبه شفافة تميز مظهر الجهاز عن الهواتف التقليدية.

لا يخوض التقرير في تفاصيل تقنية إضافية حول وظيفة هذا الجزء، لكنه يسلط الضوء عليه كعنصر تصميمي رئيسي في هوية P4 Power البصرية.