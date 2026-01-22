البرديسي: مصر تسوّق قوتها للعالم وتتصدر مشهد صناعة القرار الدولي

قال الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، إن مصر تنتهج نهجًا مدروسًا في تسويق مواقفها السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، مؤكدًا أن هذا التحرك يتم وفق رؤية استراتيجية تعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها المؤثرة على الساحة الدولية.

التسويق الإيجابي للثوابت

وأوضح البرديسي أن الدولة المصرية تمارس هذا التسويق الإيجابي للثوابت والمفردات الوطنية، مستندة إلى قواعد الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

تشكيل اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية

وأضاف أن القاهرة طرحت عددًا من المبادرات والأفكار الجوهرية قبل أن تتبناها الإدارة الأمريكية لاحقًا، من بينها البنود العشرون التي طرحها دونالد ترامب، ومبادرة مجلس السلام، وقوات الاستقرار، وتشكيل اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية.

صناعة السياسات الدولية

وأشار البرديسي إلى أن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي لمصر في صياغة القرارات الدولية والتأثير في مسارات السياسة والاقتصاد والثقافة والفنون على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتعامل بوضوح واحترافية في إبراز قوتها وترسيخ مكانتها العالمية.