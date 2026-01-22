قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن انحراف طائرة متجهة من ماجادان إلى موسكو عن مسارها

طائرة ركاب روسية - أرشيفي
طائرة ركاب روسية - أرشيفي
محمود نوفل

أفاد مكتب المدعي العام الروسي بانحراف طائرة متجهة من ماجادان إلى موسكو أثناء محاولته الإقلاع بسبب عطل فني وعلى متنها 335 راكبا.


وقال مكتب المدعي العام في بيان له: إغلاق مطار ماجادان بسبب حادث الطائرة.


وشدد مكتب المدعي العام على أنه لايوجد أي إصابات بين ركاب الطائرة التي انحرفت عن مسارها أثناء محاولة الإقلاع.

وفي سياق أخر ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر للسكك الحديدية فوق نهر سيّم تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

كما أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في إعتراص وتدمير 14 مسيرة أوكرانية خلال الليل.


وفي وقت لاحق ، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل وقد تضررت جميع الأهداف.

وفي بيان لها ؛ قالت وزارة الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 185 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان الروسي : وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 425 عسكريا ودبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 230 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من وضعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 145 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا المدعي العام الروسي ماجادان موسكو مطار ماجادان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

الذهب

الجنيه الذهب بـ 52 ألف جنيه.. سر ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر.. فيديو

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

ترشيحاتنا

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب في الكويت من دون مصنعية

الدولار

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

البنك المركزي المصري

البنك المركزي: تراجع عجز المعاملات الجارية إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026/2025

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد