البحيرة .. قافلة سكانية تقدم خدمات صحية وتوعوية لـ 289 مواطن بقرية بولين

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم القوافل الطبية والسكانية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم الرعاية الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

وفي هذا الإطار، قامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة محمد بطيشة، بتنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية بولين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 289 مواطن، شملت 26 باطنة و 28 أطفال و36 جلدية و39 عظام و35 أسنان و44 رمد و 51 نظارات طبية، بالإضافة إلى تحويل حالتين لإجراء عمليات جراحية على نفقة الدولة.

وتؤكد محافظ البحيرة استمرار تنفيذ القوافل الطبية والسكانية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا للمنظومة الصحية، وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.