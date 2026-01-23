قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
رئيس الأساقفة يترأس صلوات القداس الإلهي بكلية اللاهوت الأسقفية

ميرنا رزق

ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي، بكلية اللاهوت الأسقفية بالزمالك، وذلك بحضور الدكتور شادي منير، عميد الكلية.

قال رئيس الأساقفة في عِظته: لا تقوم الحياة الروحية على السماع أو المعرفة الذهنية وحدها، بل على الخبرة الحية مع الله التي تنعكس في السلوك والطاعة. فليس المهم أن نُظهر أننا نعرف الحق، بل أن يحيا هذا الحق في قلوبنا وأعمالنا. إن الإيمان الصادق يُختبر في حفظ الوصية، لأن طاعة الكلمة هي التعبير الحقيقي عن المحبة، أما الاكتفاء بالسماع دون التطبيق فهو تحذير واضح أعلنه الرب، إذ إن المعرفة وحدها لا تبني، بينما المحبة العاملة هي التي تشكّل الإنسان من الداخل.

واستكمل: يقدّم لنا المسيح مثل الرجل العاقل والرجل الجاهل، وكلاهما سمع وبنى بيتًا، وبدا في الظاهر أنهما متشابهان تمامًا في الحماس والرغبة والعمل. غير أن الفارق الجوهري كان في الأساس؛ فالعاقل حفر عميقًا وبنى على الصخر، أما الجاهل فاكتفى بالرمل. البناء على الصخر يتطلّب وقتًا وعمقًا وصبرًا، ولا يظهر سريعًا، لكنه ثابت، بينما البناء السريع على الرمل قد يبدو ناجحًا في البداية، لكنه ينهار عند أول اختبار.

واختتم: تأتي الاختبارات على الجميع دون استثناء؛ اختبارات من السماء في صورة تجارب وآلام، واختبارات من الناس في اضطهاد أو سخرية، وأخرى خفية تهب كرياح مفاجئة تكشف حقيقة القلب. فالبيت المبني على الرمل يهتز ويسقط، أما البيت المبني على الصخر فيثبت وينعم بالسلام وسط العواصف، لأنه مؤسس على كلمة الله. لذلك نحن مدعوون أن نفحص أنفسنا دائمًا، ونسأل بصدق: على أي أساس نبني حياتنا؟ على الرمال أم على الصخر؟.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي القداس كلية اللاهوت الأسقفية

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

المشاط: نعمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار .. ونواب: الإجراءات الجادة ساهمت في تحسين بيئة العمل

برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد شراكة القطاع الخاص وقدرة الدولة على العبور الآمن من الأزمات

مطالب برلمانية لإعادة تشغيل كوبرى خنيزة بعد غلقه 6 أشهر

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

