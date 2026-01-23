رئيس الأساقفة يترأس صلوات القداس الإلهي بكلية اللاهوت الأسقفية

ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي، بكلية اللاهوت الأسقفية بالزمالك، وذلك بحضور الدكتور شادي منير، عميد الكلية.

قال رئيس الأساقفة في عِظته: لا تقوم الحياة الروحية على السماع أو المعرفة الذهنية وحدها، بل على الخبرة الحية مع الله التي تنعكس في السلوك والطاعة. فليس المهم أن نُظهر أننا نعرف الحق، بل أن يحيا هذا الحق في قلوبنا وأعمالنا. إن الإيمان الصادق يُختبر في حفظ الوصية، لأن طاعة الكلمة هي التعبير الحقيقي عن المحبة، أما الاكتفاء بالسماع دون التطبيق فهو تحذير واضح أعلنه الرب، إذ إن المعرفة وحدها لا تبني، بينما المحبة العاملة هي التي تشكّل الإنسان من الداخل.

واستكمل: يقدّم لنا المسيح مثل الرجل العاقل والرجل الجاهل، وكلاهما سمع وبنى بيتًا، وبدا في الظاهر أنهما متشابهان تمامًا في الحماس والرغبة والعمل. غير أن الفارق الجوهري كان في الأساس؛ فالعاقل حفر عميقًا وبنى على الصخر، أما الجاهل فاكتفى بالرمل. البناء على الصخر يتطلّب وقتًا وعمقًا وصبرًا، ولا يظهر سريعًا، لكنه ثابت، بينما البناء السريع على الرمل قد يبدو ناجحًا في البداية، لكنه ينهار عند أول اختبار.

واختتم: تأتي الاختبارات على الجميع دون استثناء؛ اختبارات من السماء في صورة تجارب وآلام، واختبارات من الناس في اضطهاد أو سخرية، وأخرى خفية تهب كرياح مفاجئة تكشف حقيقة القلب. فالبيت المبني على الرمل يهتز ويسقط، أما البيت المبني على الصخر فيثبت وينعم بالسلام وسط العواصف، لأنه مؤسس على كلمة الله. لذلك نحن مدعوون أن نفحص أنفسنا دائمًا، ونسأل بصدق: على أي أساس نبني حياتنا؟ على الرمال أم على الصخر؟.