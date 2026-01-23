كاف يكشف عن كرة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

كشف ‏الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن الكرة الرسمية لبطولتي دوري الابطال وكأس الكونفدرالية لموسم 2025/26.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان