حريق محدود في مستشفى أطفال مصر يخمد دون إصابات| وشهود عيان: دخان كثيف من الحريق يصل لمحيط محطة المترو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مبنى إداري بـ مستشفى أطفال مصر بمنطقة السيدة زينب، دون وقوع أي إصابات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي هذا الصدد، قال محمد إيهاب صبري، شاهد عيان: "نعم، شاهدت الحريق وكان شديدا للغاية، حيث كانت ألسنة اللهب تتصاعد بقوة، كما انتشر الدخان الأسود بشكل كثيف وواضح، لدرجة أن ركاب مترو الأنفاق الذين كانوا يسيرون في محيط المحطة شعروا برائحته".

وأضاف صبري- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وشاهدت عددا كبيرا من المواطنين يهرعون نحو موقع الحريق، كما سألني أحد ضباط المباحث التابعين لمترو الأنفاق عن مصدر هذا الدخان، فأخبرته بأنه حريق كبير اندلع بمستشفى أطفال مصر".

وأشار صبري، إلى أنه في البداية، ظننت أن الحريق ناتج عن اشتعال مخلفات أو شيء مشابه بجوار سور مجرى العيون، إلا أنه بعد اقترابي من المكان ورؤية المبنى من محطة مترو السيدة زينب، تبين لي بوضوح أن الحريق صادر بالفعل من مستشفى أطفال مصر، وذلك في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة عصرا.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على حريق محدود نشب داخل غرفة محولات الكهرباء الخاصة بمستشفى أطفال مصر، والكائنة بميدان أبو الريش في نطاق حي السيدة زينب.

وأوضح المحافظ أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو حالات وفاة، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تواصل في الوقت الحالي تنفيذ أعمال التبريد اللازمة، وذلك للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

الاستجابة الفورية من مركز السيطرة والطوارئ

وفي هذا الإطار، أوضح أن مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة تلقى بلاغا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إلى جانب مسؤولي الحي المختصين، وقد نجحت فرق الإطفاء، مدعومة بخمس سيارات إطفاء، في محاصرة النيران والسيطرة عليها بشكل كامل، ومنع امتدادها إلى باقي مباني مستشفى أطفال مصر أو التأثير على سير العمل بداخله.

تشكيل لجنة هندسية لتقييم الحالة الإنشائية للمستشفى

وفي إطار الحرص على سلامة المنشآت والأرواح، وجه محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لفحص مبنى المستشفى، وبيان مدى تأثره بالحريق من الناحية الإنشائية، كما أصدر توجيهاته للأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة رفع وإزالة الآثار الناتجة عن الحادث، وذلك عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة موقع الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الأسباب الفنية التي أدت إلى اندلاع النيران.