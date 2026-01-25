قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تلمح ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد وننسى اللي كان؟.. تفاصيل
الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوضح موقفه من تصريحات الحاجي ضيوف
أمريكا.. موجة البرد القارس تودي بحياة شخصين في ولاية لويزيانا
شعبة المحمول: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري
إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة عمال على صحراوي البحيرة
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس بورفؤاد: ماضون في تنفيذ حملات يومية لمجابهة كل أنواع التعديات

رئيس مدينة بورفؤاد : ازالة كافة التعديات بمساكن الأمل
رئيس مدينة بورفؤاد : ازالة كافة التعديات بمساكن الأمل
محمد الغزاوى

قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة الجانبية من محيط مساكن الأمل ، في إطار جهود استعادة الانضباط وتحقيق سيولة مرورية وحركة آمنة للمواطنين.

جاءت الحملة في ضوء توجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط تزامناً مع إزالة الأسواق العشوائية.

رئيس مدينة بورفؤاد : ازالة كافة التعديات بمساكن الأمل

رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة سارة التابعي مدير المركز التكنولوجي لتراخيص المحال العامة، ومحمد درويش مدير إدارة الإشغالات.

وخلال الحملة، وجه رئيس مدينة بورفؤاد بإزالة جميع التعديات المخالفة ، ورفع البضائع المفترشة على الأرصفة والممرات بين العمارات، مع إعادة فتحها أمام حركة المشاة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية فى تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومى ولن يتم التهاون مع أى مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضارى للشارع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الطريق العام ملكاً للمواطنين، وأن الحملات تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتيسير حركة السير، مشددا على فتح الطرق لكونها محور مروري للسيارات والمشاة.

بورسعيد بورفؤاد مساكن الأمل مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

الدوريتوس

في 10 دقائق.. طريقة تحضير الدوريتوس بالمنزل

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

بالصور

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد