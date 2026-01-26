بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟

أسفرت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عن ملامح أولية للمنافسة بعدما بدأت بعض الفرق في فرض سيطرتها على الصدارة بينما لا تزال مجموعات أخرى تشهد صراعا مفتوحا على بطاقات التأهل قبل انطلاق مواجهات الجولة الرابعة.

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة يفرض الهيمنة

واصل اتحاد العاصمة الجزائري عروضه القوية وحقق فوزه الثالث على التوالي بعدما تغلب على دجوليبا المالي بهدفين دون رد ليعتلي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وفي المباراة الأخرى حقق أوليمبك آسفي المغربي فوزا مهما خارج ملعبه على حساب سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 2-1 ليصل إلى النقطة السادسة ويحتل المركز الثاني فيما تجمد رصيد سان بيدرو عند 3 نقاط وبقي دجوليبا بلا رصيد.

وتشهد الجولة الرابعة مواجهتين حاسمتين حيث يلتقي دجوليبا مع اتحاد العاصمة فيما يستضيف أوليمبك آسفي نظيره سان بيدرو في لقاء قد يحدد ملامح الصراع على البطاقة الثانية.

المجموعة الثانية: الوداد يسير بثبات

في المجموعة الثانية واصل الوداد المغربي مشواره المثالي بعدما تفوق على مانيما الكونغولي بهدف دون مقابل ليحافظ على صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط.

كما نجح عزام التنزاني في تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب نيروبي الكيني بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط بينما ظل نيروبي في ذيل الترتيب دون نقاط.

ويترقب المتابعون مواجهتي الجولة الرابعة حيث يحل الوداد ضيفا على مانيما في لقاء قد يحسم الصدارة مبكرًا بينما يلتقي عزام مع نيروبي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

المجموعة الثالثة: صراع مشتعل على الصدارة

تعد المجموعة الثالثة الأكثر توازنًا حتى الآن بعدما فاز سينجيدا التنزاني على أوتوهو الكونغولي بهدف دون رد بينما حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا مهمًا على ستلينبوش الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة.

ويتصدر بلوزداد ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط يليه ستلينبوش وسينجيدا برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما يحتل أوتوهو المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتحمل الجولة الرابعة مواجهتين قويتين حيث يصطدم ستلينبوش ببلوزداد في لقاء قمة المجموعة بينما يلتقي أوتوهو مع سينجيدا في مباراة قد تعيد خلط الأوراق.

المجموعة الرابعة: مواجهة مصرية مرتقبة

في المجموعة الرابعة يتصدر النادي المصري البورسعيدي الترتيب برصيد 7 نقاط يليه الزمالك بـ5 نقاط ثم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بـ4 نقاط بينما يقبع زيسكو الزامبي في المركز الأخير دون نقاط.

وتتجه الأنظار في الجولة الرابعة إلى المواجهة المصرية الخالصة بين المصري والزمالك والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد صدارة المجموعة إلى جانب مباراة كايزر تشيفز أمام زيسكو حيث يسعى الفريق الجنوب إفريقي لتعزيز حظوظه في المنافسة.