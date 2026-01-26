قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟

الزمالك مع المصري
الزمالك مع المصري

أسفرت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عن ملامح أولية للمنافسة بعدما بدأت بعض الفرق في فرض سيطرتها على الصدارة بينما لا تزال مجموعات أخرى تشهد صراعا مفتوحا على بطاقات التأهل قبل انطلاق مواجهات الجولة الرابعة.

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة يفرض الهيمنة

واصل اتحاد العاصمة الجزائري عروضه القوية وحقق فوزه الثالث على التوالي بعدما تغلب على دجوليبا المالي بهدفين دون رد ليعتلي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وفي المباراة الأخرى حقق أوليمبك آسفي المغربي فوزا مهما خارج ملعبه على حساب سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 2-1 ليصل إلى النقطة السادسة ويحتل المركز الثاني فيما تجمد رصيد سان بيدرو عند 3 نقاط وبقي دجوليبا بلا رصيد.

وتشهد الجولة الرابعة مواجهتين حاسمتين حيث يلتقي دجوليبا مع اتحاد العاصمة فيما يستضيف أوليمبك آسفي نظيره سان بيدرو في لقاء قد يحدد ملامح الصراع على البطاقة الثانية.

المجموعة الثانية: الوداد يسير بثبات

في المجموعة الثانية واصل الوداد المغربي مشواره المثالي بعدما تفوق على مانيما الكونغولي بهدف دون مقابل ليحافظ على صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط.

كما نجح عزام التنزاني في تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب نيروبي الكيني بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط بينما ظل نيروبي في ذيل الترتيب دون نقاط.

ويترقب المتابعون مواجهتي الجولة الرابعة حيث يحل الوداد ضيفا على مانيما في لقاء قد يحسم الصدارة مبكرًا بينما يلتقي عزام مع نيروبي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

المجموعة الثالثة: صراع مشتعل على الصدارة

تعد المجموعة الثالثة الأكثر توازنًا حتى الآن بعدما فاز سينجيدا التنزاني على أوتوهو الكونغولي بهدف دون رد بينما حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا مهمًا على ستلينبوش الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة.

ويتصدر بلوزداد ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط يليه ستلينبوش وسينجيدا برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما يحتل أوتوهو المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتحمل الجولة الرابعة مواجهتين قويتين حيث يصطدم ستلينبوش ببلوزداد في لقاء قمة المجموعة بينما يلتقي أوتوهو مع سينجيدا في مباراة قد تعيد خلط الأوراق.

المجموعة الرابعة: مواجهة مصرية مرتقبة

في المجموعة الرابعة يتصدر النادي المصري البورسعيدي الترتيب برصيد 7 نقاط يليه الزمالك بـ5 نقاط ثم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بـ4 نقاط بينما يقبع زيسكو الزامبي في المركز الأخير دون نقاط.

وتتجه الأنظار في الجولة الرابعة إلى المواجهة المصرية الخالصة بين المصري والزمالك والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد صدارة المجموعة إلى جانب مباراة كايزر تشيفز أمام زيسكو حيث يسعى الفريق الجنوب إفريقي لتعزيز حظوظه في المنافسة.

كأس الكونفيدرالية اتحاد العاصمة الجزائري الوداد المغربي المصري البورسعيدي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

محمد امام

محمد إمام: لو الإعلان عجبك فالمسلسل أجمد بكتير

ميمي جمال

وفاة خالة ميمي جمال

بسمة بوسيل

إطلالة جديدة .. بسمة بوسيل ترتدي فستان أسود جذاب في أحدث ظهور

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد