مرافعة الدفاع في محاكمة 25 متهما بـ«خلية القطامية»

تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، لمرافعة الدفاع في محاكمة 25 متهما في القضية رقم 194 لسنة 2025، جنايات القطامية، القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالقطامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر اتهمات بحيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة الإرهابية.